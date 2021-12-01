Над новою стрижкою Лілі Коллінз працював зірковий hair-стиліст Грегорі Расселл. Він створив для зірки стильний чубчик і вдосконалив зачіску за допомогою вкорочених передніх пасм, які красиво обрамляють обличчя.

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Лілі Коллінз змінила зачіску – модний чубчик і короткі пасма

Перед прем'єрою 2 сезону серіалу "Емілі в Парижі" на Netflix, яка відбудеться 22 грудня 2021 року, головна героїня вирішила змінити зачіску. Лілі Коллінз опублікувала світлини на своїй інстаграм-сторінці із рваним чубчиком у стилі француженок. Вона навіть недбало зібрала волосся в пучок і випустила кілька коротких пасм біля обличчя. За допомогою нової стрижки акторка додала своєму образу зухвалості та характеру.

Першу публікацію в оновленому іміджі Лілі підписала так: "Новий чубчик, старі звички. Так, вони справжні! Повертаємось з @ashleyparklady для нашого дня преси @emilyinparis". Чоловік відомої красуні залишив у коментарях багато емоджі зі сердечками і полум'ям.

На наступних селфі Лілі можна більш детально розгледіти її зачіску та макіяж. Дівчина позувала на балконі з нюдовим мейк-апом, у смугастому світшоті та бежевій спідниці.



Лілі Коллінз позує зі серіальною подругою Ешлі Паркер / Фото з інстаграму акторки



Б'юті-зміни Лілі Коллінз / Фото з інстаграму зірки



Новий образ головної героїні "Емілі в Парижі" / Фото з інстаграму Лілі Коллінз



Трендова зачіска Лілі Коллінз / Фото з інстаграму зірки



Французький рваний чубчик завжди в моді / Фото з інстаграму Грегорі Расселл а

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