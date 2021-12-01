Над новой стрижкой Лили Коллинз работал звездный hair-стилист Грегори Расселл. Он создал для звезды стильную челку и усовершенствовал прическу с помощью укороченных передних прядей, которые красиво обрамляют лицо.

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Лили Коллинз сменила прическу – модная челка и короткие пряди

Перед премьерой 2 сезона сериала "Эмили в Париже" на Netflix, которая состоится 22 декабря 2021 года, главная героиня решила сменить прическу. Лили Коллинз опубликовала фотографии на своей инстаграм-странице с рваной челкой в стиле француженок. Она даже небрежно собрала волосы в пучок и выпустила несколько коротких прядей у лица. С помощью новой стрижки актриса добавила своему образу дерзости и характера.

Первую публикацию в обновленном имидже Лили подписала так: "Новая челка, старые привычки. Да, они настоящие! Возвращаемся с @ashleyparklady для нашего дня прессы @emilyinparis". Муж известной красавицы оставил в комментариях много эмоджи с сердечками и пламенем.

На следующих селфи Лили можно более детально разглядеть ее прическу и макияж. Девушка позировала на балконе с нюдовым мейк-апом, в полосатом свитшоте и бежевой юбке.



Лили Коллинз позирует с сериальной подругой Эшли Паркер / Фото из инстаграма актрисы



Бьюти-изменения Лили Коллинз / Фото из инстаграма звезды



Новый образ главной героини "Эмили в Париже" / Фото из инстаграма Лили Коллинз



Трендовая прическа Лили Коллинз / Фото из инстаграма звезды



Французский рваная челка всегда в моде / Фото из инстаграма Грегори Расселла

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