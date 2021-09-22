Карамель і пшениця: 5 трендових фарбувань волосся, що зроблять вас молодшою

Період осені – точно не час для суму та депресії. Одним зі способів, який допоможе змінити настрій та покращити його, є зміна іміджу. Наприклад, можна пофарбувати волосся в інший колір, але отримати від цього не тільки задоволення, але й користь.

Певні способи фарбування та деякі кольори можуть миттєво зробити ваш образ свіжим та безтурботним. Пропонуємо переглянути, як можна пофарбувати волосся і виглядати набагато молодшою.

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5 варіантів фарбування волосся для омолодження

Техніки, що у тренді

Щоб освіжити свій look, найкраще вдатися до освітлення пасем за допомогою різноманітних технік. Найпопулярнішими є каліфорнійське мелірування, сомбре і babylights. Освітлені пасма на контрасті з темнішими додають волоссю візуального об'єму. Можна спробувати грайливу та безтурботну техніку money piece, коли висвітлюються лише пасма біля обличчя.



Спосіб фарбування для омолодження / Фото з інстаграму Cassondra Kaeding

Натуральність завжди в тренді

Щоб повернутися на кілька років назад, можна пофарбувати волосся у свій природний колір. Саме так ви виглядали в юному віці, тому це обов'язково підкреслить свіжість нового образу. Важливо обрати колір фарби, найбільш близький до вашого натурального.



Спосіб фарбування для омолодження / Фото з інстаграму Hung Vanngo

Пшеничний блонд

Для нікого вже не секрет, що блондинки практично завжди виглядають молодше. Головне – обирати між більш природніми кольорами, наприклад, платиновим, медовим, пшеничним відтінком. Якщо неправильно підібрати колір до тону вашої шкіри, фарбування може здійснити протилежний ефект.



Спосіб фарбування для омолодження / Фото з інстаграму Hung Vanngo

Колір каштану

Для тих, кому не подобається чи не личить блонд – чудовим варіантом стане каштановий колір. Він має розкішний вигляд, робить риси обличчя виразнішими та підходить більшості дівчатам. Цього разу важливо обирати світліші відтінки, адже темні можуть візуально додати вам зайвих років.



Спосіб фарбування для омолодження / Фото з інстаграму Hung Vanngo

Карамель

Коли ж не хочеться обирати між надто темними чи світлими відтінками – можна зупинитися на м'якому та затишному карамельному, дуже вдалого для періоду осені. Він не підкреслює зміни у віці, а лише освіжує образ.



Спосіб фарбування для омолодження / Фото з інстаграму Cassondra Kaeding

Цікаво, що для стильного способу зміну іміджу та омолодження француженки часто вдаються до оригінальної стрижки. Вони роблять м'який та миловидний чубчик, що освіжає зовнішній вигляд та дозволяє забути про ботокс у зоні чола.