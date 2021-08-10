Кетлін є прихильницею чубчика. На б'юті-зміни її надихнула обкладинка британського Vogue з Марго Роббі. Тепер перукар авторки Джоел Гонсалвес відрізає їй чубчик, акуратно вкладає тонкі, гострі й тупі кінчики волосся на чолі, чим робить її очі виразнішими, губи пухкішими, а ластовиння – привабливішим.

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Чому потрібно зробити чубчик, коли вам за 50

Згадана стрижка чудово виглядатиме на жінках будь-якого віку – не лише на 31-річній акторці Марго Роббі, за зачіску якої відповідав Брайс Скарлетт. Рваний чубчик – ідея француженок. "Це чубчик у стилі Франсуази Арді й Бріджит Бардо. Його легко носити, він завжди актуальний і стає дедалі популярнішим", – пояснює перукар Джоел Гонсалвес. Варіант повинен бути повною протилежністю геометричним чубчикам з чіткими зрізами, що мають надмірно офіційний вигляд і додають зайвого віку.

Авторка американського Vogue Кетлін Бейрд-Мюррей каже: "Рваний чубчик також став своєрідним символом свободи, якої нам хотілося більше, ніж здаватися молодшими за свої роки. Насмілюся сказати, що з чубчиком вам ніколи не знадобиться ботокс і, можливо, саме тому деякі жінки вперше зістригають чубчик на пізньому етапі життя".

Цей чубчик не тільки освіжає зовнішній вигляд. Багато жінок із чубчиком справді не вдаються до ін’єкцій ботоксу в зоні чола,

– додає Гонсалвес.

У цьому питанні важливо відповідально підійти до вибору перукаря. Адже справжній професіонал допоможе вам підібрати таку стрижку, яка личитиме вашому обличчю та вдало підкреслюватиме переваги і приховуватиме недоліки. Джоел Гонсалвес зазначає, що особливу увагу потрібно звернути на те, як волосся падає на брови, щоки і щелепу. "М'який чубчик підкреслює вилиці, лінію підборіддя і відкриває погляд. Якщо зробити зріз трохи далі від очей, то вони будуть здаватися ширшими, і це дуже позначиться на сприйнятті інших пропорцій обличчя", – пояснює він.

Універсальним варіантом може слугувати вкорочений чубчик, умовний центр якого буде трішки вище перенісся, а інша частина волосся ставатиме довшою з боків і вилиць. Таким чином волосся плавно ростиме і зливатиметься зі загальною довжиною. Натомість рівний чубчик швидко і нерівномірно відростатиме, прикриваючи брови.

Окрім чубчика, для візуального омолодження обличчя важливий і колір пасм. "Потрібно думати про чубчик як про частину вашої зачіски, поєднуючи його з іншою стрижкою", – зазначає Нікола Кларк, колористка й засновниця однойменного салону Nicola Clarke в John Frieda, яка додає трохи світлих відблисків в основну частину чубчика й залишає коріння злегка темним. В іншому місці це назвали б балаяжем. "Це хороше рішення – носити чубчик у зрілішому віці, оскільки він робить образ м’якшим і більш жіночним", – каже вона.

Опісля стрижки варто правильно сушити чубчик. Кетлін Бейрд-Мюррей поділилася б'юті-лайфхаком: висушіть чубчик, а потім акуратно витягайте його за допомогою фена спершу ліворуч, а потім праворуч, тримаючи чубчик близько до чола. Якщо ваш перукар бере до рук круглу щітку й починає відокремлювати ваш чубчик від чола, завиваючи його наверх і назовні, підійдіть до раковини для миття голови та ввічливо попросіть почати спочатку. "Не намагайтеся сушити чубчик знизу, – каже Гонсалвес. – Весь секрет у спритності рук і пласкій щітці. Чубчик на вигляд зовсім не такий, як потрібно, якщо ви перестаралися".