Каре і стрілки: Селена Гомес показала ідеальний б'юті-образ на кожен день

Новий рік слугує чудовою причиною змінити свій повсякденний б'юті-образ. Селена Гомес поділилася модною ідеєю на власному прикладі: трендове каре, макіяж у бронзових відтінках, розкішні чорні стрілки.

Над новим макіяжем Селени Гомес працював зірковий візажист, послугами якого вона користується постійно, Ханг Ванго. Майстер також створює б'юті-образи для Джуліанни Мур, Дженніфер Лоуренс, Лілі Олдрідж та інших зірок, тому його неймовірні роботи завжди надихають.

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Модний щоденний макіяж 2022 від Селени Гомес

Ще у 2021 відома співачка, акторка і засновниця косметичного бренду Селена Гомес наважилася зробити трендове каре, яке їй доводиться вкладати, закручуючи кінчики волосся всередину. Свій б'юті-образ знаменита красуня доповнює ніжними і модними макіяжами, які зможе повторити кожна жінка своїми руками на кожен день.

Цього разу візажист Ханг Ванго використовував косметичні продукти від б'юті-бренду Селени Гомес Rare Beauty. Серед них: бронзатор у стіку Happy Sol, рідкий люмінайзер Positive Light, рідкі рум'яна Soft Pinch, матовий чорний лайнер Perfect Strokes, універсальна туш для об'єму Perfect Strokes, а також помада Gratitude Dewy Lip Balm in Thankful.

Акцентом у макіяжі співачки стали блискучі ніжно-коричневі губи із чітким контуром, м'які стрілки та акуратно зачесані брови. Селфі Селени Гомес із мейк-апом на кожен день Ханг Ванго опублікував на своїй інстаграм-сторінці з підписом: "Перший день повернення до роботи у 2022!".



Розкішний повсякденний б'юті-образ / Фото з інстаграму Ханга Ванго

Селена є прихильницею макіяжу в коричневих, бронзових і нюдових відтінках, тому вас також можуть сподобатися й інші її б'юті-образи, якими варто урізноманітнити свої робочі будні чи вечірній look.



Ідеальні смокі-айс / Фото з інстаграму Ханга Ванго



Ніжний і модний макіяж / Фото з інстаграму Селени Гомес



Мейк-ап зі стрілками / Фото з інстаграму Селени Гомес



Нюдовий макіяж / Фото з інстаграму Селени Гомес