Зачіска у вигляді 2 хвостиків може здатися ідеєю для підлітків. Проте вона підходить красуням будь-якого віку. Такі світові знаменитості, як Кайлі Дженнер, Дженніфер Лопес, Гейлі Бібер та інші показали вигляд тенденції на своєму волоссі.

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Зачіска в стилі 1990-х підкорила інстаграм

Хвостики із довгих пасм вподобали чимало відомих зірок. Наприклад, французька акторка Адель Екзаркопулос зробила модну зачіску, поєднавши хвостики з розпущеним волоссям, з нагоди вечері Louis Vuitton у рамках 74-го Каннського кінофестивалю.

Американська модель категорії "plus-size" Ешлі Грем також вирішила продемонструвати свою інтерпретацію головної тенденції останнього місяця в індустрії краси. Вона доповнила укладку локонами. В той час, як Дженніфер Лопес вийшла у світ із зачіскою в стилі ретро. А світська левиця Кайлі Дженнер спробувала класичний вінтажний варіант у дусі 1990-х. Окрім хвостів, зіркова красуня випустила 2 передніх пасма біля обличчя.

Нагадаємо, що у 1990-х і на початку нульових 2 хвостики були фірмовою зачіскою Брітні Спірс, Крістіни Агілери й Еммі Бантон, більш відомої як Baby Spice. Укладка ефектно повернула собі популярність у 2021. Вона подобається сучасним знаменитостям, підкорює соцмережі та стрітстайл. До того ж повторити її на своєму волоссі може кожна модниця.



Брітні Спірс з модною зачіскою / Фото з інстаграму @britneyfemmefatale



Б'юті-образ Крістіни Агілери з 2001 / Фото з інстаграму @christinamariaaguilera



Емма Бантон з білявими хвостиками / Фото з інстаграму співачки

Як робити зачіску з хвостиками у 2021 році

Аби зачіска справді не мала дитячого вигляду, то достатньо всього лиш зробити прямий проділ, розділити волосся на 2 частини, зафіксувати 2 хвостики по боках і накрутити легкі кучері. Щоб укладка мала стиль, більш наближений до 2000-х років, то спробуйте залишити 2 невеликих пасма на чолі.

Модна зачіска з минулого зробить ваш образ більш веселим, легким і стильним. Також не сумнівайтеся, що її варто спробувати у будь-якому віці. Адже селебріті вже довели, що вік не має влади над такою укладкою. Таке б’юті-оновлення іміджу слугуватиме чудовим способом на певний час повернутися у 90-ті та нульові.