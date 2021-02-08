Брюс Дженнер, отец известной миллиардерши Кайли Дженнер, полностью сменил пол и стал женщиной – Кейтлин Дженнер. Теперь 71-летняя блогер ведет канал на ютубе, на котором недавно опубликовала бьюти-видео со своей дочерью. Ролик с Кайли Дженнер, которая делала макияж своему отцу, очень растрогал подписчиков.

Уже полгода Кейтлин Дженнер является ютуб-блогершей. Она делится с подписчиками мотивирующими видео и влогами из повседневной жизни. Когда она появилась в кадре со своей дочкой, это приятно поразило поклонников семейства Кардашян-Дженнер.

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Кайли Дженнер делает макияж своему отцу

Кейтлин Дженнер доверила макияж своей дочери. Она даже рассказала краткую предысторию этого видео: "Я собиралась пообедать в городе и долго искала визажиста, а во времена COVID-19 это задача не из легких. А потом я подумала: я знаю к кому обратиться! Моя маленькая Кайли, которой я когда-то меняла подгузники, и сделала бы мне макияж".

Во время создания мейкапа Кейтлин вспоминала, какой была Кайли в детстве и благодарила дочь за поддержку. Кейтлин рассказывала, что молодая знаменитость почти с пеленок интересовалась косметикой. Зато Кайли отметила, что этот день является для нее очень особенным. Таким образом модель и предпринимательница тронула всех подписчиков. В комментариях под видео наиболее распространенной является фраза: "Как это мило".

Напомним, что Кейтлин Дженнер, ранее известная как Брюс Дженнер, полностью завершила трансгендерный переход весной 2015 года. В одном из интервью Кейтлин спросили, почему Кайли и Кендалл до сих пор называют ее "папой". 71-летняя блогер ответила: "Я не жалею о том, что сделала, но для своих детей я была и навсегда останусь отцом".

Смотрите, как Кайли Дженнер делает макияж своему отцу: