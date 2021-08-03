Кайлі Дженнер заінтригувала випуском "золотої" косметики до свого 24-річчя

Американська блогерка та світська левиця Кайлі Дженнер опублікувала нове фото з рекламної кампанії нової колекції косметики. Її вона присвятить до дня дня народження, яке відбудеться 10 серпня.

Зірка розмістила нове фото, на якому позує топлес. Вона одягнула лише золоте бікіні, а верх прикрила руками. Головною родзинкою образу стала золотиста фарба, якою покрили тіло Кайлі.

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А-а-а! Моє день народження через 8 днів! І, звісно ж, мені захотілось створити ще одну колекцію до свята! Тема "24-каратного золота" на мій 24-й день народження буде запущена 10 серпня! Не можу дочекатись, що показати вам цю колекцію в інстаграм-сторіз,

– поділилась Кайлі Дженнер.

Макіяж зірки був виконаний у золотистих відтінках, а її довге волосся було бездоганно рівним. Свій образ Кайлі доповнила золотими сережками-кільцями.

Що буде входити у святкову колекцію Kylie Cosmetics від Кайлі Дженнер – невідомо.

Яку косметику випускала зірка у свої дні народження

Торік Кайлі презентувала доглядову косметику Kylie Skin;

У 2019 році зірка випустила косметику з оформленням доларових купюр;