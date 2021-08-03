Кайлі Дженнер заінтригувала випуском "золотої" косметики до свого 24-річчя
Джерело:інстаграм Кайлі Дженнер
Американська блогерка та світська левиця Кайлі Дженнер опублікувала нове фото з рекламної кампанії нової колекції косметики. Її вона присвятить до дня дня народження, яке відбудеться 10 серпня.
Зірка розмістила нове фото, на якому позує топлес. Вона одягнула лише золоте бікіні, а верх прикрила руками. Головною родзинкою образу стала золотиста фарба, якою покрили тіло Кайлі.
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А-а-а! Моє день народження через 8 днів! І, звісно ж, мені захотілось створити ще одну колекцію до свята! Тема "24-каратного золота" на мій 24-й день народження буде запущена 10 серпня! Не можу дочекатись, що показати вам цю колекцію в інстаграм-сторіз,
– поділилась Кайлі Дженнер.
Макіяж зірки був виконаний у золотистих відтінках, а її довге волосся було бездоганно рівним. Свій образ Кайлі доповнила золотими сережками-кільцями.
Що буде входити у святкову колекцію Kylie Cosmetics від Кайлі Дженнер – невідомо.
Яку косметику випускала зірка у свої дні народження
- Торік Кайлі презентувала доглядову косметику Kylie Skin;
- У 2019 році зірка випустила косметику з оформленням доларових купюр;
- Кампейн лінійки косметики до 21-річчя зірки був присвячений темі гучної вечірки.