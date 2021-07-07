Молода бізнесвумен представила нову еру для косметики Kylie Cosmetics. У травні 2021 року вона лише опублікувала єдине фото з надписом: "Щось іде". З того часу шанувальники косметичної продукції зіркового бренда очікували важливих новин. Після 2 місяців інтриги Дженнер нарешті розсекретила над чим працювала з її брендом, який приносить красуні мільйони доларів.

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Кайлі Дженнер представила оновлений б'юті-бренд Kylie Cosmetics

Відома підприємниця Кайлі Дженнер продовжує розвивати свій бренд краси, який створила в 2021 році. У новій ефектній фотосесії зірка позувала з новим набором для макіяжу губ в руках. Вона одягнула не лише латексні рожеві колготки, але й напівпрозорий комбінезон зі шипами, який обтягував її тіло, підкреслюючи тонку талію. Вбрання зробила інстадіву схожою на ніжну троянду: костюм нагадував колюче стебло, а зібране в пучок волосся – пуп'янок квітки.

Новий Kylie Cosmetics офіційно запускається 15 липня на KylieCosmetics.com! Все екологічно і вегансько, і я не можу дочекатися, поки ви, народ, спробуєте ці нові формули,

– написала у публікації Кайлі Дженнер.

Нагадаємо, що конгломерат краси Coty придбав 51 відсоток акцій косметичного бізнесу Дженнер у листопаді 2019 року. Щоб оновити Kylie Cosmetics, згадана компанія тісно співпрацювала з 23-річною магнаткою. Офіційний перезапуск включає нове паковання та вдосконалені формули, які відповідають екологічним та веганським стандартам.

У прес-релізі Кайлі розповіла: "Я така горда відновити Kylie Cosmetics з усіма новими формулами, які є чистими та веганськими. За останні кілька років інновації зайшли далеко. Під час створення цієї лінійки для мене було так важливо взяти до уваги використання чистих інгредієнтів, але ніколи не жертвувати якістю. Мій новий набір для губ має 8-годинну стійкість і буде дуже зручним на губах, і всі мої нові формули дивовижні".

Цікаво й те, що перезапуск продукції Kylie Cosmetics є першим випадком, коли косметику можна буде придбати у всьому світі. В оновленій б'юті-колекції є як давні бестселери, так і нові товари бренда.

В інстаграмі Kylie Cosmetics повідомляють, що лінійка засобів для макіяжу губ складається з 37 відтінків культового набору помад для губ, 30 блисків, 32 матових рідних помад, 9 олівців для губ і 4 рум'ян для губ.

15 липня бренд також вперше представить гелеві олівці для підведення очей. Їх можна буде придбати у 15 матових і мерехтливих відтінках, які є водостійкими.

Кайлі Дженнер написала на своїй інстаграм-сторінці: "Як деякі з вас, можливо, помітили, що мій вебсайт Kylie Cosmetics був закрити на невеликий термін. Я розпочала свою б'юті-лінію, коли мені було лише 17 років, і я відчула, що настав час піднятися і приєднатися до сім'ї VEGAN і CLEAN".