Кайли Дженнер заинтриговала выпуском "золотой" косметики к своему 24-летию

Американская блогер и светская львица Кайли Дженнер опубликовала новое фото из рекламной кампании новой коллекции косметики. Ее она посвятит ко дню рождения, который состоится 10 августа.

Звезда разместила новое фото, на котором позирует топлес. Она надела лишь золотое бикини, а верх прикрыла руками. Главной изюминкой образа стала золотистая краска, которой покрыли тело Кайли.

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А-а-а! Мой день рождения через 8 дней! И, конечно же, мне захотелось создать еще одну коллекцию к празднику! Тема "24-каратного золота" на мой 24-й день рождения будет запущена 10 августа! Не могу дождаться, чтобы показать вам эту коллекцию в инстаграм-сториз,

– поделилась Кайли Дженнер.

Макияж звезды был выполнен в золотистых оттенках, а ее длинные волосы были безупречно ровными. Свой образ Кайли дополнила золотыми серьгами-кольцами.

Что будет входить в праздничную коллекцию Kylie Cosmetics от Кайли Дженнер – неизвестно.

Какую косметику выпускала звезда в свои дни рождения

В прошлом году Кайли презентовала уходовую косметику Kylie Skin;

В 2019 году звезда выпустила косметику с оформлением долларовых купюр;