Американська блогерка та підприємиця Кім Кардашян вразила новим іміджем – жінка змінила довжину волосся. Тепер замість довгого волосся у неї каре. Такі зміни у зовнішності прихильники пов'язують зі змінами в особистому житті.

За чутками ЗМІ, подружжя Каньє Веста та Кім Кардашян вже готується до розлучення. Наразі офіційна заява ще не оприлюднена, проте вже "вилазить" чимало подробиць із їхнього життя. Репер Вест начебто планує переїхати у Лондон, а Кім поки радиться зі своїм юристом, як зберегти спільно придбаний будинок та повідомити нерадісні новини чотирьом дітям.

До слова Розлучення не за горами: Кардашян і Вест перестали відвідувати сімейного консультанта

І поки всі перебувають у роздумах, що коїться за лаштунками ідеального життя зірок в інстаграмі, Кім Кардашян відволікла увагу фото з новою зачіскою. На таку довжину знаменитість наважується чи не вперше, оскільки раніше вона або обирала перуки з короткою довжиною, або змінювала колір волосся.

На знімку в інстаграмі Кім позує у сексуальному базовому купальнику чорного кольору на подвір'ї сімейного маєтку. Схоже, Кім щойно вилізла з басейну і тому ледь вклала своє мокре волосся. Свій образ вона доповнила чорними сонцезахисними окулярами.

"Це більше, ніж життя. Це – рай…" – таємничо підписала фото Кім.



Кім Кардашян засмагає / Фото з інстаграму Кім Кардашян

Нагадаємо, яка довжина волосся була у Кім 3 місяці тому: