Американская блогерша и предпринимательница Ким Кардашян поразила новым имиджем – женщина изменила длину волос. Теперь вместо длинных волос у нее каре. Такие изменение во внешности поклонники связывают с переменами в личной жизни.

По слухам СМИ, чета Канье Уэста и Ким Кардашян уже готовится к разводу. Сейчас официальное заявление еще не обнародовано, однако уже "вылезает" немало подробностей из их жизни. Рэпер Вест якобы планирует переехать в Лондон, а Ким пока советуется со своим юристом, как сохранить совместно приобретенный дом и сообщить нерадостные новости четырем детям.

К слову Развод не за горами: Кардашян и Вест перестали посещать семейного консультанта

И пока все находятся в раздумьях, что происходит за кулисами идеальной жизни звезд в инстаграме, Ким Кардашян отвлекла внимание фото с новой прической. На такую ​​длину знаменитость решается едва ли не впервые, поскольку ранее она или выбирала парики с короткой длиной, или меняла цвет волос.

На снимке в инстаграме Ким позирует в сексуальном базовом купальнике черного цвета во дворе семейного поместья. Похоже, Ким только вылезла из бассейна и потому едва уложила свои мокрые волосы. Свой образ она дополнила черными солнцезащитными очками.

"Это больше, чем жизнь. Это – рай..." – таинственно подписала фото Ким.



Ким Кардашян загорает / Фото с инстаграма Ким Кардашян

Напомним, какая длина волос была у Ким 3 месяца назад: