Кім Кардашян створила парфуми з рідною сестрою Кендалл: кому присвячена колаборація
Світська левиця Кім Кардшян залучила до співпраці одну зі своїх наймолодших сестер – Кендалл Дженнер, та створила разом з нею три види парфумів. Нові аромати Kendall Jenner x KKW Fragrance надійдуть в продаж вже з 25 березня, а їхня ціна складатиме 40 доларів.
Джерело:L'Officiel
Відомо, що нова колекція парфумів присвячена любові Кендалл Дженнер до коней. Саме у такому ключі відбулась фотосесія зіркових сестер на ранчо. Кім та Кендалл одягнули сексуальні шкіряні образи, які чудово підкреслили їхні форми.
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Фотосесія Кім Кардашян і Кендалл Дженнер для реклами нових парфумів: фото L'Officiel
Що відомо про парфуми Кім та Кендалл?
Аромати зіркової колаборації мають назви Amber, Olive і Blue Roan.
- В Amber можна буде відчути цитрусові верхні ноти з рожевим перцем; квіткова середина – з нотами іланг-ілангу, троянди і жасмину самбак; і деревний пух з бобами тонка.
- Olive сподобається тим, хто любить нотки бергамота, рожевої води і альдегідів, а також середні ноти троянди, жасмину та фрезії та пачулями, ветивером і амброю.
- Blue Roan нагадує воду з персиком, середні нотки містять герань, іланг-іланг і квіти груші, та нотки амбри, мускуса і ванілі.
Парфуми Kendall Jenner x KKW Fragrance / Фото L'Officiel
Нові парфуми ви зможете придбати з 25 березня на офіційному сайті KKW Fragrance.
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