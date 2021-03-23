Светская львица Ким Кардшян привлекла к сотрудничеству одну из своих самых младших сестер – Кендалл Дженнер, и создала вместе с ней три вида духов. Новые ароматы Kendall Jenner x KKW Fragrance поступят в продажу уже с 25 марта, а их цена составит 40 долларов.

Известно, что новая коллекция духов посвящена любви Кендалл Дженнер к лошадям. Именно в таком ключе состоялась фотосессия звездных сестер на ранчо. Ким и Кендалл примерили сексуальные кожаные образы, которые прекрасно подчеркнули их формы.

К теме Ким Кардашян и Кендалл Дженнер показали роскошные фигуры в кожаных корсетах: фото

Фотосессия Ким Кардашян и Кендалл Дженнер для рекламы новых духов: фото L'Officiel

Что известно о духах Ким и Кендалл?

Ароматы звездной коллаборации имеют названия Amber, Olive и Blue Roan.

В Amber можно будет ощутить цитрусовые верхние ноты с розовым перцем; цветочная середина – с нотами иланг-иланга, розы и жасмина самбак; и древесный пух с бобами тонка.

можно будет ощутить цитрусовые верхние ноты с розовым перцем; цветочная середина – с нотами иланг-иланга, розы и жасмина самбак; и древесный пух с бобами тонка. Olive понравится тем, кто любит нотки бергамота, розовой воды и альдегидов, а также средние ноты розы, жасмина, фрезии и пачули, ветивер и амбру.

понравится тем, кто любит нотки бергамота, розовой воды и альдегидов, а также средние ноты розы, жасмина, фрезии и пачули, ветивер и амбру. Blue Roan напоминает воду с персиком, средние ноты содержат герань, иланг-иланг и цветы груши, и нотки амбры, мускуса и ванили.



Парфюм Kendall Jenner x KKW Fragrance / Фото L'Officiel

Новые духи вы сможете приобрести с 25 марта на официальном сайте KKW Fragrance.