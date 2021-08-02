Світська левиця Кім Кардашян володіє брендом KKW Beauty, що випускає декоративну косметику. Тепер підприємиця хоче займатися доглядовою косметикою та випускати свічки, парфуми, засоби з догляду за обличчям і волоссям.

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Кім Кардашян звинуватили в плагіаті

Юристи знаменитості подали документи на реєстрацію торгового бренду SKKN by Kim. Однак з цим виникли проблеми, оскільки виявилося, що існує бренд зі схожим ім'ям. 28-річна Сідні Лансфорд володіє маркою SKKN +, що належить до корпорації Beauty Concepts LLC. Адвокати цієї корпорації заявили, що подадуть в суд на Кардашян, якщо вона не змінить імені свого бренду.

Я ретельно побудувала свій успішний малий бізнес за допомогою власного капіталу, наполегливої ​​праці й досліджень. Очевидно, що я першою створила свій бренд. Моя місія в SKKN +, як молодої темношкірої жінки, полягає в тому, щоб забезпечити якісний догляд за шкірою обличчя і всього тіла,

– наголосила Сідні Лансфорд.

Команда Beauty Concepts LLC вважає, що Кім Кардашян не могла не знати про те, що існує бренд зі схожою назвою та звинувачують її у плагіаті: "Міс Лансфорд заснувала свій бізнес у 2018 році й на початку цього року подала заявку на захист торгової марки SKKN + до подачі будь-яких заявок на товарні знаки в США бізнесом Кім Кардашян. Ми зв'язалися з її адвокатами якомога швидше після того, як дізналися про запуск", – пояснив один з юристів.

Попри все, Кім Кардашян не планує зупиняти запуск косметики нового бренду. Її адвокати вважають, що немає причин подавати на неї позов.

Ми, безумовно, цінуємо і підтримуємо малий бізнес, і ми знімаємо капелюха перед пані Лансфорд. Але мова йде про закон про товарні знаки, і ми не зробили нічого, за що заслужили б з її боку судового позову,

– висловилися адвокати Кім.

Кім Кардашян звинувачували у плагіаті й раніше: