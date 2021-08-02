Светская львица Ким Кардашьян владеет брендом KKW Beauty, который выпускает декоративную косметику. Теперь предпринимательница хочет заниматься уходовой косметикой и выпускать свечи, духи, средства по уходу за лицом и волосами.

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Ким Кардашьян обвинили в плагиате

Юристы знаменитости подали документы на регистрацию торгового бренда SKKN by Kim. Однако с этим возникли проблемы, поскольку оказалось, что существует бренд с похожим именем. 28-летняя Сидни Лансфорд владеет маркой SKKN +, принадлежащей корпорации Beauty Concepts LLC. Адвокаты этой корпорации заявили, что подадут в суд на Кардашьян, если она не изменит имя своего бренда.

Я тщательно построила свой успешный малый бизнес с помощью собственного капитала, упорного труда и исследований. Очевидно, что я первой создала свой бренд. Моя миссия в SKKN +, как молодой темнокожей женщины, состоит в том, чтобы обеспечить качественный уход за кожей лица и всего тела,

– подчеркнула Сидни Лансфорд.

Команда Beauty Concepts LLC считает, что Ким Кардашьян не могла не знать о том, что существует бренд с похожим названием и обвиняют ее в плагиате: "Мисс Лансфорд основала свой бизнес в 2018 году и в начале этого года подала заявку на защиту торговой марки SKKN + до подачи любых заявок на товарные знаки в США бизнесом Ким Кардашьян. Мы связались с ее адвокатами сразу после того как узнали о запуске", – пояснил один из юристов.

Несмотря ни на что Ким Кардашьян не планирует останавливать запуск косметики нового бренда. Ее адвокаты считают, что нет причин подавать на нее иск.

Мы, безусловно, ценим и поддерживаем малый бизнес, и мы снимаем шляпу перед миссис Лансфорд. Но речь идет о законе о товарных знаках, и мы не сделали ничего, за что заслужили бы с ее стороны судебного иска,

– высказались адвокаты Ким.

Ким Кардашьян обвиняли в плагиате и раньше: