Класика завжди доречна: 12 ідей манікюру в білому кольорі, який може повторити кожна жінка

10 березня 2022 , 15:42
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Джерело:

Harper's Bazaar

Під час війни дрібні рутинні справи допоможуть зберігати спокій. Мінімалістичний білий нейл-арт буде доречним рішенням у цьому випадку.

Чистий білий лак на нігтях завжди був і залишається класикою. Якщо у вас є можливість і натхнення освіжити манікюр, то чистий і прохолодний відтінок найкраще підійде.

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В домашніх умовах кожна жінка зможе зробити хмарний візерунок на нігтьовій пластині. Арт матиме красивий вигляд на кольоровому, так і на натуральному тлі. Не менш вдалим вибором буде покриття нігтів блискучим лаком і створення мрійливих хвилястих ліній.

Прикраси на нігтях здатні навіть покращити настрій у такі важкі дні. Перли – це привабливо і модно. Також у світі популярним є Mod Mani: горизонтальні чорні лінії додають сучасного настрою французькій класиці. Більш простою варіацією цього нейл-дизайну є білі тонкі хвильки на кінчиках нігтів. Ідей багато, вибір за вами.

Класичний білий манікюр


У хмарах / Фото з інстаграму @amyle.nails


Легкі хвилі / Фото з інстаграму @glosshouse


Перли прикрашають нігті / Фото з інстаграму @enamelle


Mod Mani / Фото з інстаграму @nailartbyqueenie


Хвилястий французький манікюр / Фото з інстаграму @gel.bymegan


Молочне омбре / Фото з інстаграму @nailartbyqueenie


Зірки в руках / Фото з інстаграму @oliveandjune


Спалах золота / Фото з інстаграму @paintboxnails


Мініатюрний шедевр / Фото з інстаграму @opi_professionals


Принт зебри / Фото з інстаграму @jinsoon


Варто додати блиску / Фото з інстаграму @julieknailsnyc​


Ніжний акцент на кінчиках нігтів / Фото з інстаграму @vwnails_

Автор: Лідія Цюпера