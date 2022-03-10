Классика всегда уместна: 12 идей маникюра в белом цвете, который может повторить каждая женщина

Во время войны мелкие рутинные дела помогут сохранять спокойствие. Минималистичный белый нейл-арт будет уместным решением в этом случае.

Чистый белый лак на ногтях всегда был и остается классикой. Если у вас есть возможность и вдохновение освежить маникюр, то чистый и прохладный оттенок лучше всего подойдет.

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В домашних условиях любая женщина сможет сделать облачный узор на ногтевой пластине. Арт будет выглядеть красиво как на цветном, так и на натуральном фоне. Не менее удачным выбором будет покрытие ногтей блестящим лаком и создание мечтательных волнистых линий.

Украшения на ногтях способны даже улучшить настроение в такие тяжелые дни. Жемчуг – это привлекательно и модно. Также в мире популярен Mod Mani: горизонтальные черные линии придают современное настроение французской классике. Более простой вариацией этого нейл-дизайна есть белые тонкие волны на кончиках ногтей. Идей много, выбор за вами.

Классический белый маникюр



В облаках / Фото с инстаграмма @amyle.nails



Легкие волны / Фото с инстаграмма @glosshouse



Жемчуга украшают ногти / Фото с инстаграмма @enamelle



Mod Mani / Фото с инстаграмма @nailartbyqueenie



Волнистый французский маникюр / Фото с инстаграмма @gel.bymegan



Молочное омбре / Фото с инстаграмма @nailartbyqueenie



Звезды в руках / Фото с инстаграмма @oliveandjune



Вспышка золота / Фото с инстаграмма @paintboxnails



Миниатюрный шедевр / Фото с инстаграмма @opi_professionals



Принт зебры / Фото с инстаграмма @jinsoon



Стоит добавить блеск / Фото с инстаграмма @julieknailsnyc



Нежный акцент на кончиках ногтей / Фото с инстаграмма @vwnails_