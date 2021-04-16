Ще наші бабусі казали, що у деяких продуктах харчування сховане те, що може зробити з волоссям диво. Виявляється, що усі вітаміни, мінерали й інші поживні речовини лежать перед нами щодня. Тож, які продукти треба їсти, аби волосся було здоровим і живим – читайте далі.

Красиве, блискуче й густе волосся бажає мати кожна жінка. Однак, буває так, що різноманітні авітамінози, часті вкладання й неправильно підібраний догляд робить із зачіски "копицю сіна". Всьому цьому можна зарадити, якщо скласти правильний раціон харчування.

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Вітамін С

Вітамін С може творити дива не лише зі станом шкіри, а й з волоссям. Він живитиме ваші волосинки й надаватиме їм блиску. Найбільше цього вітаміну є у журавлині, цитрусових, полуниці, малині, помідорах та у різних видах капусти (броколі, цвітна, брюсельська).



Що їсти для гарного волосся: вітамін С / Фото Unsplash

Біотин

Біотин, тобто вітамін B7, відіграє важливу роль у рості волосся та впливає на його природну красу. Його в організмі повинно бути достатньо. Біотин ховається у таких буденних продуктах як печінка, яєчний жовток, сир та малина.



Продукти для краси волосся / Фото Unsplash

Кератин

Дефіцит кератину гальмує ріст волосся і послаблює їх, призводить до сухості, від чого січуться кінчики. Нігті теж стають слабкішими і знебарвлюються, гірше ростуть. Тож, аби запобігти такій "катастрофі" варто їсти капусту, часник, рибу та натуральний йогурт.



Продукти для краси волосся / Фото Unsplash