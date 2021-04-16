Еще наши бабушки говорили, что в некоторых продуктах питания спрятано то, что может сделать с волосами чудо. Оказывается, что все витамины, минералы и другие питательные вещества лежат перед нами ежедневно. Поэтому, какие продукты надо есть, чтобы волосы были здоровыми и живыми – читайте дальше.

Красивые, блестящие и густые волосы желает иметь каждая женщина. Однако, бывает так, что различные авитаминозы, частые укладки и неправильно подобранный уход делают из прически "стог сена". Всему этому можно помочь, если составить правильный рацион питания.

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Витамин С

Витамин С может творить чудеса не только с состоянием кожи, но и с волосами. Он будет питать ваши волосинки и придавать им блеск. Больше всего этого витамина содержится в клюкве, цитрусовых, клубнике, малине, помидорах и в разных видах капусты (брокколи, цветная, брюссельская).



Что есть для красивых волос: Витамин С / Фото Unsplash

Биотин

Биотин, то есть витамин B7, играет важную роль в росте волос и влияет на их естественную красоту. Его в организме должно быть достаточно. Биотин скрывается в таких обыденных продуктах как печень, яичный желток, творог и малина.



Продукты для красоты волос / Фото Unsplash

Кератин

Дефицит кератина тормозит рост волос и ослабляет их, приводит к сухости, от чего секутся кончики. Ногти тоже становятся слабее и обесцвечиваются, хуже растут. Поэтому, чтобы предотвратить такую "катастрофу", стоит есть капусту, чеснок, рыбу и натуральный йогурт.



Продукты для красоты волос / Фото Unsplash