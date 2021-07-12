Коли висипання не дають спокою: як побороти проблему – 3 простих маски в домашніх умовах

Позбутися від висипань в домашніх умовах допоможуть 3 простих рецепти корисних масок із натуральних інгредієнтів. Проте, аби повністю забути про проблему, варто боротися з нею комплексно: консультація з дерматологом і домашній догляд.

Висипання можуть з'являтися на обличчі через гормональні зміни, поганий обмін речовин, неякісну косметику, захворювання кишечника. У такому випадку слід звернути увагу на домашні маски для обличчя, які є більш корисними, ніж магазинні, бо містять у своєму складі натуральні продукти без консервантів і фарбників. Вони допоможуть полегшити стан і пришвидшити загоєння шкіри.

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Маски проти висипань на обличчі

Маска зі зеленої глини

Такий варіант чудово підійде для проблемної шкіри. Маска володіє очищувальними властивостями – позбавляє дерму від надлишків себуму, бруду і токсинів. Зокрема, зелена глина виконує функцію природного антисептика, володіє тонізуючими властивостями, насичує шкіру різними мікроелементами, живить її, нормалізує обмінні процеси. Аби повторити традиційний рецепт глиняної суміші, вам знадобиться суха глина, яку потрібно поєднати з водою. Перемішуйте інгредієнти, допоки не утвориться консистенція густої сметани. Маску нанесіть на обличчя на 20 хвилин, а потім вмийтеся прохолодною водою.

Огіркова маска для обличчя

Засіб допоможе позбутися від чорних цяток й ефективно тонізуватиме шкіру. Аби приготувати таку маска, насамперед натріть на дрібній терці четвертину огірка і додайте половину чайної ложки мигдалевої олії. Ретельно перемішайте компоненти, нанесіть на обличчя, а через 20 хвилин змийте залишки прохолодною водою. Після процедури ваша шкіра буде свіжою та зволоженою. Цікаво, що суміш можна процідити, і отриманий лосьйон використовувати зранку і ввечері як тонік.

Вівсяна маска-скраб

Щоб очистити пори, змішайте вівсянку з гарячою водою до утворення консистенції коші. Використовуйте лише пластівці дрібного помелу. Адже надто великі частинки можуть спровокувати мікропошкодження шкіри і порушити цілісність захисного бар'єру. Окрім цього, такий скраб не можна наносити на шкіру з активним запаленням, бо таким чином можна рознести інфекцію по обличчю.