Когда сыпь не дает покоя: как побороть проблему – 3 простых маски в домашних условиях

Избавиться от сыпи в домашних условиях помогут 3 простых рецепта полезных масок из натуральных ингредиентов. Однако, чтобы полностью забыть о проблеме, стоит бороться с ней комплексно: консультация с дерматологом и домашний уход.

Сыпь может появляться на лице из-за гормональных изменений, плохого обмена веществ, некачественной косметики, заболеваний кишечника. В таком случае следует обратить внимание на домашние маски для лица, которые более полезными, чем магазинные, поскольку содержат в своем составе натуральные продукты без консервантов и красителей. Они помогут облегчить состояние и ускорить заживление кожи.

Также полезно: Как освежить кожу лица: 5 бюджетных экспресс-масок из натуральных ингредиентов

Маски против высыпаний на лице

Маска из зеленой глины

Такой вариант прекрасно подойдет для проблемной кожи. Маска обладает очищающими свойствами – избавляет дерму от излишков себа, грязи и токсинов. В частности, зеленая глина выполняет функцию естественного антисептика, обладающего тонизирующими свойствами, насыщающими кожу различными микроэлементами, питает ее, нормализует обменные процессы. Чтобы повторить традиционный рецепт глиняной смеси, вам понадобится сухая глина, которую нужно смешать с водой. Перемешивайте ингредиенты, пока не образуется консистенция густой сметаны. Маску нанесите на лицо на 20 минут, а затем умойтесь прохладной водой.

Огуречная маска для лица

Средство поможет избавиться от черных точек и эффективно тонизировать кожу. Чтобы приготовить такую маска, прежде всего натрите на мелкой терке четверть огурца и добавьте половину чайной ложки миндального масла. Тщательно перемешайте компоненты, нанесите на лицо, а через 20 минут смойте остатки прохладной водой. После процедуры ваша кожа будет свежей и увлажненной. Интересно, что смесь можно процедить и полученный лосьон использовать утром и вечером как тоник.

Овсяная маска-скраб

Чтобы очистить поры, смешайте овсянку с горячей водой до образования консистенции смеси. Используйте только хлопья мелкого помола. Ведь слишком крупные частицы могут спровоцировать микроповреждения кожи и нарушить целостность защитного барьера. Кроме этого, такой скраб нельзя наносить на кожу с активным воспалением, потому что таким образом можно разнести инфекцию по лицу.