Лимонний сік жінки люблять використовувати для догляду за обличчям завдяки його корисним властивостям. Адже рідина не лише відбілює шкіру.

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Маска з лимона для висвітлення обличчя

Серед переваг соку лимона виділяють чудовий антибактеріальний ефект. Також продукт сповільнює вироблення себуму і добре очищує шкіру від ороговілих клітин завдяки вмісту у своєму складі фруктової кислоти. Окрім цього, вітамін C у складі маски для обличчя з лимоном ефективно висвітлює шкіру і працює як антиоксидант, допомагаючи боротися із вільними радикалами і старінням клітин.

Як висвітлити шкіру обличчя і зробити її сяйливою за допомогою маски з лимоном

Що вам знадобиться?

1 столова ложка меду;

1 столова ложка грецького йогурту;

сік половини лимона.

Почніть приготування маски із витиснення соку з половини лимона, ретельно перемішайте його з медом і грецьким йогуртом. Отриману суміш нанесіть на обличчя і потримайте 10 хвилин, а потім змийте водою, промокніть шкіру паперовим рушником і нанесіть тонік.

Нагадаємо, що маску з лимона можна застосовувати лише у випадку відсутності алергічної реакції на продукт.