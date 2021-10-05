Нещодавно Леді Гага знімалася у кримінальній драмі, заснованій на реальних подіях, "Дім Ґуччі" у головній ролі. Але це не завадило їй розробити палетку тіней для повік із 18 відтінками у стилі ностальгії за гламуром.

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Леді Гага випустила лімітовані тіні для повік

Епатажна співачка створила бренд, який спеціалізується на виробленні засобів для макіяжу, для того, щоб за допомогою бізнесу в індустрії краси, аби розвінчати свій стереотипний сексуальний образ попзірки. Леді Гага завжди відверто заявляє: "Макіяж змінив моє життя". Цікаво, що й свій б'юті-бренд Haus Laboratories знаменитість запустила без співпраці з великими косметичними компаніями. У неї була лише невелика група працівників, включаючи авторитетну візажистку Сару Танно, яка давно працює з Леді Гагою. 2 роки тому скандальна співачка анонсувала запуск свого косметичного бренда під таким гаслом: "Наша місія – поширювати доброту, хоробрість та креативність у світі, надаючи ці інструменти для самовираження, і, якщо ви схильні до цього, переосмислюйте".

Не дивлячись на те, що Леді Гага ніколи не прагла стати знавцем теми краси, а лише підприємцем, їй вдається створювати такі стійкі помади, олівці, лайнери і тіні для повік, які миттєво зникають з полиць косметичних крамниць. Її найновішою палеткою тіней для повік є Love for Sale, які названі на честь її спільного музичного альбому з Тоні Беннеттом.

Тіні Love for Sale представлені в 18 дуже насичених відтінках. Зокрема, Леді Гага є особливо категоричною до складу косметики від Haus Laboratories. Тому нова палетка повністю вироблена в Італії згідно з веганськими правилами і без жорстокості. Співачка виступає за доброту. Цього разу вона мала на меті створити позачасовий вигляд гламуру за допомогою нових інноваційних формул, які забезпечать стійкість і пігментованість кольору.

Палетка тіней складається з відтінків різних текстур: 9 матових, 4 мерехтливих, 4 металеві та 1 універсальна топова, яку можна використовувати замість бази під тіні.

Знаєте, палітра Love for Sale займає особливе місце в моєму серці, тому що це справді класика для щоденного образу. Натхнення на це мені прийшло з пісні Коула Портера під назвою "Ніч і день". Я дійсно використовую палетку щодня. І також приємно, що вона називається Love for Sale. Це зроблено з любов'ю, і це означає любов

– зазначила Леді Гага в інтерв'ю для Vogue.

Love for Sale коштують близько 52 доларів. 1 долар від кожної покупки на офіційному сайті Haus Laboratories буде передано в благодійну організацію Тоні Беннетта "Дослідження мистецтв", яка забезпечує більшу рівність та можливості у мистецтві для незабезпечених підлітків.



Веганські тіні для щоденного макіяжу / Фото Haus Laboratories