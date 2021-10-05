Колір фуксії на очах і гліттер на губах: б'юті-тренди весни – літа 2022 з Тижня моди в Парижі

У Парижі нарешті закінчився довгоочікуваний Тиждень моди сезону весна – літо 2022. Тому саме час для добірки головних б'юті-трендів, які будуть актуальними в наступному сезоні. На модних показах візажисти дивували макіяжем очей моделей у кольорі фуксії, накладали їм гліттер на губи, робити неонові стрілки, мокре волосся та багато іншого.

Паризький тиждень моди поставив фінальну крапку в показах колекцій сезону весна-літо 2022. Вже через півроку можна буде повторювати яскраві й оригінальні б’юті-тренди, які візажисти продемонстрували на моделях для модних шоу.

Ще про красу Тріумфально повернулися в моду: 10 популярних б'юті-тредів із 1990-х – неймовірні фото

Навесні та влітку наступного року вас очікують як стримані мінімалістичні акценти в макіяжі і зачісках, так і епатажні експерименти. Наприклад, прихильницям гламуру буде до вподоби тренд на золоті, пурпурні й теракотові відтінки в мейк-апі. Також чимало тенденцій можна буде повторити за допомогою чорної підводки: подвійні стрілки, доповнити бронзовий макіяж очей чи просто провести лайнером під очима, як це зробили візажисти Courreges.

Серед найяскравіших б'юті-трендів варто відзначити тіні кольору фуксії (або маджента) на повіках. Не дивлячись на те, що він був популярним у сезоні весна – літо 2019, глядачі шоу Weinsanto першими зраділи з нагоди повернення в моду такого яскравого акценту на обличчі. Цікаво, що візажистка бренду Дайна Даггер додала косметику кольору фуксії ще на щоки моделей і поєднала їх зі зухвалою чорною помадою.

До оригінального б'юті-трюку з минулого також вдалися майстри макіяжу Acne Studios. Раніше на подіумах моделі з губами, покритими блискітками і стразами, були звичним ділом. Сміливе рішення у мейк-апі стане актуальним вже навесні 2022. Великі помаранчеві та сріблясті блискітки задають тон усьому образу і мають гармонійний вигляд у поєднанні з матовою шкірою і волоссям з ефектом "мокрої хімії".

Надихайтеся модною добіркою б'юті-образів з Тижня моди в Парижі.

Тренди в макіяжі та зачісках весни – літа 2022

Dior: подвійні стрілки



Трендові чорні стрілки / Фото з інстаграму Dior

Saint Laurent: червоні губи



Яскрава помада для губ / Фото з інстаграму YSL

Victoria / Tomas: теракотові тіні на повіках



Макіяж у модних тонах / Фото з інстаграму @photo.zvzd

Weinsanto: колір фуксії, щоб підкреслити погляд



Сміливий акцент / Фото з інстаграму @honest_ujoy​

Acne Studios: гліттер на губах



Повернення б'юті-тренду з минулого / Фото з інстаграму Vogue

Chloe: неонові стрілки й ефект мокрого волосся



Кольорові стрілки личать всім / Фото з інстаграму @photo.zvzd

Balmain: макіяж у бронзових відтінках



Красивий мейк-ап / Фото з інстаграму Balmain

Courreges: нетипова лінія лайнером під очима



Лайнер під очима / Фото з інстаграму @monatougaardfans​

Kenneth Ize: вся увага на золото



Золоті стрілки / Фото з інстаграму @photo.zvzd

Coperni: нюдовий мейк-ап із цікавинкою



Джіджі Хадід з романтичним макіяжем / Фото з інстаграму @photo.zvzd

Koche: гострі стрілки і висока зачіска



Тепер модно збирати волосся на маківці / Фото з інстаграму Koche