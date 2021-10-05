Цвет фуксии на глазах и глиттер на губах: бьюти-тренды весны-лета 2022 с Недели моды в Париже

В Париже наконец закончилась долгожданная Неделя моды сезона весна – лето 2022. Поэтому самое время для подборки главных бьюти-трендов, которые будут актуальны в следующем сезоне. На модных показах визажисты удивляли макияжем глаз моделей в цвете фуксии, накладывали им глиттер на губы, делали неоновые стрелки, мокрые волосы и многое другое.

Парижская неделя моды поставила финальную точку в показах коллекций сезона весна-лето 2022. Уже через полгода можно будет повторять яркие и оригинальные бьюти-тренды, которые визажисты продемонстрировали на моделях для модных шоу.

Еще о красоте Триумфально вернулись в моду: 10 популярных бьюти-тредов из 1990-х – невероятные фото

Весной и летом следующего года вас ожидают как сдержанные минималистичные акценты в макияже и прическах, так и эпатажные эксперименты. Например, поклонницам гламура понравится тренд на золотые, пурпурные и терракотовые оттенки в мейк-апе. Также немало тенденций можно будет повторить с помощью черной подводки: двойные стрелки, дополнить бронзовый макияж глаз или просто провести лайнером под глазами, как это сделали визажисты Courreges.

Среди самых ярких бьюти-трендов стоит отметить тени цвета фуксии (или маджента) на веках. Несмотря на то, что он был популярным в сезоне весна-лето 2019, зрители шоу Weinsanto первыми обрадовались по случаю возвращения в моду такого яркого акцента на лице. Интересно, что визажист бренда Дайна Даггер добавила косметику цвета фуксии еще на щеки моделей и соединила их с дерзкой черной помадой.

К оригинальному бьюти-трюку из прошлого также прибегли мастера макияжа Acne Studios. Раньше на подиумах модели с губами, покрытыми блестками и стразами, были привычным делом. Смелое решение в мейк-апе станет актуальным уже весной 2022. Большие оранжевые и серебристые блестки задают тон всему образу и гармонично смотрятся в сочетании с матовой кожей и волосами с эффектом "мокрой химии".

Вдохновляйтесь модной подборкой бьюти-образов из Недели моды в Париже.

Тренды в макияже и прическах весны-лета 2022

Dior: двойные стрелки



Трендовые черные стрелки / Фото из инстаграма Dior

Saint Laurent: красные губы



Яркая помада для губ / Фото из инстаграма YSL

Victoria / Tomas: терракотовые тени на веках



Макияж в модных тонах / Фото из инстаграма @photo.zvzd

Weinsanto: цвет фуксии, чтобы подчеркнуть взгляд



Смелый акцент / Фото з інстаграму @honest_ujoy​

Acne Studios: глиттер на губах



Возвращение бьюти-тренда из прошлого / Фото из инстаграма Vogue

Chloe: неоновые стрелки и эффект мокрых волос



Цветные стрелки подходят всем / Фото из инстаграма @photo.zvzd

Balmain: макияж в бронзовых оттенках



Красивый мейк-ап / Фото из инстаграма Balmain

Courreges: нетипичная линия лайнером под глазами



Лайнер под глазами / Фото из инстаграма @monatougaardfans​

Kenneth Ize: все внимание на золото



Золотые стрелки / Фото из инстаграма @photo.zvzd

Coperni: нюдовый мейк-ап с изюминкой



Джиджи Хадид с романтическим макияжем / Фото из инстаграма @photo.zvzd

Koche: острые стрелки и высокая прическа



Теперь модно собирать волосы на макушке / Фото из инстаграма Koche