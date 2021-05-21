В кольорі ніжних макарунів: головний тренд в макіяжі літа 2021

Пастельний кольоровий макіяж – б'юті тренд літнього сезону 2021. Ми настільки звикли до вбрання у кольорі всіх відтінків паризької кондитерської, що такі елементи одягу стали невід’ємною частиною гардеробу кожної модниці. А влітку цього року до параду ніжності приєднається ще й пастельний макіяж.

Мейк-ап у кольорі ніжних макарунів, фісташкових круасанів і тортів зі заварним кремом додасть будь-якому образу особливої родзинки. Перевага макіяжу в такому стилі у його універсальності. Ви можете нанести на повіки тіні пастельного відтінку, вдягнути літню легеньку сукню і піти на прогулянку вдень, а потім ще дофарбувати губи або зробити чорні стрілки і відправитися на вечірку.

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Пастельний кольоровий макіяж

Для створення модного макіяжу весняно-літнього сезону можна обирати ніжні відтінки рожевого, апельсинового, лавандового і фісташкового кольорів. Найбільш привабливий вигляд в таких тонах мають тіні, але перед їхнім нанесенням на повіки потрібно переконатися, що вони підходять вашому кольоротипу. В іншому випадку тенденцію можна відтворити у своєму мейк-апі за допомогою ніжно-персикової помади або ретельно розтушованих рожевих рум’ян.

Зіркові візажисти вже активно діляться у своїх профілях в соцмережах актуальними роботами. Деякі макіяжі в пастельних відтінках надихають, тому їх хочеться одразу спробувати на собі. Проте не забувайте, що у макіяжі важливі не лише тренди, але й те, що косметика повинна підкреслювати вашу красу.

Ідеї для модного макіяжу в пастельних відтінках



Жовті пастельні тіні на повіках / Фото з інстаграму @jeskevdpal



Мрійливе блакитне сяйво / Фото з інстаграму @jeskevdpal



Макіяж у пастельних відтінках / Фото з інстаграму @catharinazeitner



Глянцева пастель / Фото з інстаграму @prostdaniela_mua



Макіяж очей / Фото з інстаграму Пітера Філіпса



Ефектно і модно / Фото Harper's Bazaar



Сміливий пастельний салатовий на повіках / Фото Harper's Bazaar



Макіяж справжньої принцеси / Фото Harper's Bazaar