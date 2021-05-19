Трендсеттери діляться модними укладками на своїх сторінках у соцмережах. Наприклад, Розі Гантінгтон-Вайтлі вже вкотре доводить, що низький пучок – це ідеальна зачіска на літо, яка буде завжди актуальною.

До теми: Зачіски з крабиками для волосся: модні ідеї

Модні зачіски на літо 2021

Низький пучок

Щоб врятуватися від жари, заплетіть стильний пучок. Спробуйте повторити тугий пучок для доповнення стилю power dressing, а повсякденний образ можна вдало поєднувати з легким недбалим різновидом пучка.

Тонкі косички

2 косички, які красиво обрамлять обличчя, заявили про себе ще навесні. Hair-експерти переконані, що така зачіска стане найбільш популярною у літньому сезоні 2021.

Пишне волосся

Влітку актуальним залишиться б'юті-тренд на натуральність. Тому пишне волосся без використання випрямлячів, шпильок чи спеціальних гумок – одна з найбільш природних і модних укладок наступного сезону. Аби отримати прикореневий об'єм, сушіть волосся головою донизу.

Легкі хвилі

Щоб створити красиві ідеальні та недбалі водночас легкі хвилі на волоссі, закрутіть вологі пасма в джгути або "помніть" їх за допомогою рук і мусу. Залиште вигляд хвилястого від природи волосся і насолоджуйтеся результатом.

Гладкі зачіски з проділом

Популярними влітку будуть гладкі зачіски з мінімальним об'ємом, у яких акцент зроблено на проділ. Для відтворення ідеальної гладкості скористайтеся випрямлячем, гелем або мусом для волосся.