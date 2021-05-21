В цвете нежных макарунов: главный тренд в макияже лета 2021

Пастельный цветной макияж – бьюти тренд летнего сезона 2021. Мы настолько привыкли к нарядам в цвете всех оттенков парижской кондитерской, что такие элементы одежды стали неотъемлемой частью гардероба каждой модницы. А летом этого года к параду нежности присоединится еще и пастельный макияж.

Мейк-ап в цвете нежных макарунов, фисташковых круассанов и тортов с заварным кремом придаст любому образу особой изюминки. Преимущество макияжа в таком стиле в его универсальности. Вы можете нанести на веки тени пастельного оттенка, надеть летнее легкое платье и пойти на прогулку днем, а потом еще докрасить губы или сделать черные стрелки и отправиться на вечеринку.

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Пастельный цветной макияж

Для создания модного макияжа весенне-летнего сезона можно выбирать нежные оттенки розового, апельсинового, лавандового и фисташкового цветов. Наиболее привлекательный вид в таких тонах имеют тени, но перед их нанесением на веки нужно убедиться, что они подходят вашему цветотипу. В противном случае тенденцию можно воспроизвести в своем мейк-апе с помощью нежно-персиковой помады или тщательно растушеванных розовых румян.

Звездные визажисты уже активно делятся в своих профилях в соцсетях актуальными работами. Некоторые макияжи в пастельных оттенках вдохновляют, поэтому их хочется сразу попробовать на себе. Однако не забывайте, что в макияже важны не только тренды, но и то, что косметика должна подчеркивать вашу красоту.

Идеи для модного макияжа в пастельных оттенках



Желтые пастельные тени на веках / Фото з инстаграма @jeskevdpalи



Мечтательное голубое сияние / Фото из инстаграма @jeskevdpal



Макияж в пастельных оттенках / Фото из инстаграма @catharinazeitner



Глянцевая пастель / Фото из инстаграма @prostdaniela_mua



Макияж глаз / Фото из инстаграма Питера Филипса



Эффектно и модно / Фото Harper's Bazaar



Смелый пастельный салатовый на веках / Фото Harper's Bazaar



Макияж настоящей принцессы / Фото Harper's Bazaar