Кольорові стрілки та вампірські губи: цікаві тенденції з тижнів моди, які запам'яталися усім
Різнокольорові помади, нетиповий smoky eyes, монохром та інші тенденції, які запам'яталися усім з останніх тижнів моди, демонструють, що візажисти втомилися від практичності. Тому найближчі півроку на нас чекають оригінальні та красиві б'юті-тренди.
Джерело:Wonderzine
Під час пандемії усі звикли до максимальної натуральності і практичності, але візажисти, створюючи образи для моделей на минулих тижнях моди, вирішили доповнити прості макіяжі яскравими акцентами. Саме ці тенденції у найближчому майбутньому захоплять індустрію краси. Тому про них варто дізнатися якомога більше. Весняні тренди у мейк-апі можуть надихнути вас на створення особливого б'юті-образу.
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