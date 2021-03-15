Разноцветные помады, нетипичный smoky eyes, монохром и другие тенденции, которые запомнились всем из последних недель моды, демонстрируют, что визажисты устали от практичности. Поэтому ближайшие полгода нас ждут оригинальные и красивые бьюти-тренды.

Во время пандемии все привыкли к максимальной натуральности и практичности, но визажисты, создавая образы для моделей на прошлых неделях моды, решили дополнить простые макияжи яркими акцентами. Именно эти тенденции в ближайшем будущем захватят индустрию красоты. Поэтому о них стоит узнать как можно больше. Весенние тренды в мейк-апе могут вдохновить вас на создание особого бьюти-образа.

Вам будет интересно: Неудачные бьюти-трюки: ошибки в макияже делают ваш взгляд усталым

Тенденции в макияже на примере бьюти-образов с прошлых недель моды

Классически, но эффектно: smoky eyes снова в тренде

Разноцветные помады – изюминка бьюти-образа

Монохромный макияж: губы, скулы и веки накрашены похожими оттенками

Цветные стрелки, чтобы сделать макияж более интересным и заметным

"Вампирские" губы, потому что готические мотивы в макияже возвращаются в моду

Вдохновленные прошлыми эпохами, акценты на скулах

Цветные брови в стиле тай-дай