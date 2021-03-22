Цветной и с рисунками: 8 трендовых идей для весеннего французского маникюра
Классический французский маникюр, который был главным nail-трендом нулевых, вернулся в моду еще в начале прошлого года. Однако весной 2021 года тенденцией будет усовершенствованный френч – цветной и с принтами. Весенний сезон удивлять яркими формами.
Источник:Harper's Bazaar
Чтобы сделать трендовый весенний френч, используйте розовые, синие и даже неоновые зеленые оттенки, сочетайте разные тона одного цвета или даже нескольких. Французский маникюр можно создать матовым или добавить блеска. Для этого вам понадобятся лаки с едва заметным шимером или большим глиттером. Что до принта – не ограничивайте свою фантазию. Для весеннего френча уместным дополнением будет клеточка, цветы, эмодзи, сердечки, надписи и даже леопардовый принт на ногтях.
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Модные идеи французского весеннего маникюра
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Леопардовый принт для смелых
Актуальный минималистичный маникюр
Сочетание классического френча с яркими рисунками
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