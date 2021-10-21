Нещодавно Джей Ло вразила шанувальників рожевою перукою і сексуальним стилем bubblegum-pink у рекламній кампанії DSW. Тепер вона справді наважилася на нове фарбування волосся.

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Нове фарбування Дженніфер Лопес

52-річна знаменита красуня виглядає неперевершено з будь-яким кольором волосся. Світлі відблиски в локонах додають її образу особливої свіжості та стильності. Дженніфер Лопес вибрала саме таку техніку фарбування на осінь, яка є актуальною в цьому сезоні.

Новий відтінок шевелюри Джей Ло продемонстрував голлівудський колорист і hair-стиліст Кріс Епплтон. Співачка вже тривалий час довіряє своє волосся лише цьому майстру.

Якщо зазвичай на осінь фарбують локони у теплі відтінки, то Джей Ло зробила навпаки. Замість цього вона поєднала яскраві біляві пасма з основною частиною свого фірмового карамельного відтінку. Також зірка освіжила чубчик-шторку і додала на нього більше відтінку піщаного "блонду".

Кріс Епплтон опублікував на своїй інстаграм-сторінці декілька світлин Дженніфер Лопес з новим іміджем і додав опис: "Сьогодні повернувся з Джен – хто тут з чубчиком?".



Дженніфер Лопес зробила мелірування волосся / Фото з інстаграму Кріса Епплтона



Новий імідж Джей Ло / Фото з інстаграму Кріса Епплтона



Стильний образ Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму знаменитості

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