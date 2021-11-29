Користь і краса: чому потрібно пити воду кожен день – 5 причин

Пити достатню кількість води щодня – корисно для здоров'я та краси. Дізнайтеся про 5 вагомих причин цієї звички.

Корисні властивості води позитивно впливають на стан організму. Аби покращити своє здоров'я і зовнішній вигляд, необхідно дізнатися про 5 причин, чому і скільки потрібно пити води.

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Користь води: 5 причин пити її щодня

Вчені Гарвардського університету провели дослідження, які підтвердили, що кожній здоровій людині необхідно приблизно 1 – 1, 5 літри води на добу, включаючи чай, каву і соки. Якщо говорити конкретніше, то позитивна норма для жінок – 20 мілілітрів на 1 кілограм тіла.

води на добу, включаючи чай, каву і соки. Якщо говорити конкретніше, то позитивна норма для жінок – 20 мілілітрів на 1 кілограм тіла. Дефіцит води в організмі може викликати біль голови, а навіть легке зневоднення сповільнює роботу мозку. Якщо вам дуже бракує рідини, то мозок може деградувати, що супроводжуватиметься погіршенням пам'яті, втомою і неуважністю.

Шкіра може сприймати низьку температуру повітря, палюче сонце, сухий вітер та виконувати свою захисну функцію, лише в тому випадку, якщо буде достатньо пружною та еластичною. Натомість на зневодненій дермі швидше з'являються зморшки. Цього можна уникнути за допомогою щоденного прийому чистої води без газу.



Чому потрібно пити воду щодня / Фото з інстаграму @emperiance

Склянка води здатна покращувати настрій. Таким чином ви отримаєте відчуття легкості, а також зможете запобігти зневодненню, що має значний вплив на ваші емоції.

65 відсотків загальної маси тіла людини складаються з води, яка бере участь у процесі терморегуляції. Вода регулює систему охолодження та перенагрівання організму. Випиваючи склянку води, температура тіла завжди буде нормальною.



Вода приносить користь організму / Фото з інстаграму @mayastepper