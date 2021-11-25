Уникнути сухості під час холодів можливо за допомогою правильного догляду. Для цього візьміть собі за звичку кілька корисних порад.

Буде корисно для вас Робить волосся густим і здоровим: як використовувати морквяну олію у б'юті-рутині

Щоденні звички, які не допустять сухості шкіри

Менше скрабів. Якщо надто часто користуватися скрабами і пілінгами, то можна не лише позбутися від лущення, але й травмувати дерму. Для тих, хто схильний до сухості шкір, це поганий варіант. Дерматологи радять застосовувати скрабувальні засоби і пілінги з кислотами не частіше 2 разів на тиждень. Таким чином ви отримаєте ефективну ексфоліацію, безпечну для шкіри.

Якщо надто часто користуватися скрабами і пілінгами, то можна не лише позбутися від лущення, але й травмувати дерму. Для тих, хто схильний до сухості шкір, це поганий варіант. Дерматологи радять застосовувати скрабувальні засоби і пілінги з кислотами не частіше 2 разів на тиждень. Таким чином ви отримаєте ефективну ексфоліацію, безпечну для шкіри. Засоби для вмивання без сульфатів. Ці речовини можуть містити не лише шампуні. Sodium Laureth sulfate (або SLS) – це дієвий, але жорсткий вмивальний компонент, який видаляє, окрім залишків косметики і бруду, захисний бар'єр дерми. Наслідок – суха та подразнена шкіра. Наступного разу ретельно вивчайте склад косметичного продукту, аби там не було сульфатів.

Ці речовини можуть містити не лише шампуні. Sodium Laureth sulfate (або SLS) – це дієвий, але жорсткий вмивальний компонент, який видаляє, окрім залишків косметики і бруду, захисний бар'єр дерми. Наслідок – суха та подразнена шкіра. Наступного разу ретельно вивчайте склад косметичного продукту, аби там не було сульфатів. Швидка б'юті-рутина. У холодні пори року не слід робити великих перерв між етапами щоденної б'юті-рутини. Адже навіть якісний і щадний засіб для вмивання спричиняє мінімальну сухість шкіри. Тому після вмивання швидко наносіть тонер. Навіть декілька хвилин перерви призводять до запуску процесу зневоднення, що супроводжується відчуттям сухості та стягнутості. Нехай вашою звичкою стане спочатку вмивання, тонер, зволожувальний крем – а потім інші справи. Зокрема, тонер варто наносити на ледь вологу шкіру, аби утримати воду і надати обличчю сяйва.



Як доглядати за шкірою, щоб вона не була сухою / Фото з інстаграму @bellamichlo