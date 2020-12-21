Гладка, чиста, свіжа та пружна: 10 правил жінок з ідеальною шкірою
Ідеальну шкіру прагне мати чи не кожна жінка. Запорукою чистого обличчя є правильний догляд, здоровий спосіб життя та інші корисні б’юті-звички. Також важливо дізнатися про правила краси від жінок, яким вже вдалося досягти бажаного стану своєї дерми.
У жінок з ідеальною шкірою є певні схожі правила. Cosmopolitan поділився найпопулярнішими з них.
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Правила жінок з ідеальною шкірою
- Перед виходом з дому власниці ідеальної рівномірної шкіри наносять SPF-захист. Вони наголошують на необхідності оберігання обличчя від шкідливих ультрафіолетових променів навіть взимку чи за інших несприятливих погодних умов.
- Тримайте руки подалі від обличчя. Вам слід позбутися звички видавлювати прищі. Адже наслідки після цієї "процедури" зникатимуть довше, аніж сам прищ.
- Регулярне відлущення ороговілих клітин шкіри. Якщо ви хочете мати чисту і м’яку шкіру, то пілінг – ваш найкращий друг. Але також не можна надто часто скрабувати обличчя. Обмежтеся 1-2 разами на тиждень.
- Відомі красуні користають поверхневими ретиноїдами. Окрім сонцезахисного крему, у вашій косметичці повинні бути продукти із вмістом ретинолу, які сповільнюють старіння шкіри, стимулюють відновлення клітин та активізують вироблення колагену.
- Погано на шкіру впливають 2 чинники: засмага і куріння. Якщо шкоду від засмаги можна нейтралізувати за допомогою SPF-захисту, то від куріння слід відмовитися.
- Жінки, у яких ідеальна шкіра, вагоме значення надають здоровому сну. Аби дерма змогла повноцінно регенеруватися, а внаслідок стресу через недосипання не з’явилися розацеа, акне чи зморшки, спіть 8 годин на добу.
- Тим, хто хоче гладку, пружну і свіжу шкіру, потрібно випивати денну норму чистої води.
- Запорука краси обличчя – демакіяж перед сном. Очищуйте шкіру щовечора від залишків декоративної косметики, токсинів, пилюки і ороговілих лусочок.
- Не ходіть на тренування з макіяжем. Адже, коли косметики змішується з потом, то пори на обличчі закупорюються вдвічі швидше, а також існує ймовірність появи вугрового висипання чи великого підшкірного висипання.
- Завжди користуйтеся продуктами, які призначені саме для вашого типу шкіри. Не тестуйте на своєму обличчі всю можливу косметику.
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