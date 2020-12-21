Ідеальну шкіру прагне мати чи не кожна жінка. Запорукою чистого обличчя є правильний догляд, здоровий спосіб життя та інші корисні б’юті-звички. Також важливо дізнатися про правила краси від жінок, яким вже вдалося досягти бажаного стану своєї дерми.