Королева "котячої" стрілки: 10 найкращих б'юті-образів Адель з фірмовим макіяжем очей – фото

Володарка 15 статуеток Ґреммі, 33-річна співачка Адель після 6 років мовчання повертається до музики. Нещодавно світова зірка з'явилася на обкладинках британського й американського Vogue. Один із б'юті-образів Адель включав "котячі" стрілки, які стали візитівкою красуні ще з 2008 року.

Макіяж у стилі "котячого ока" не втрачає своєї актуальності роками: від королев Стародавнього Єгипту до представниць Старого Голлівуду, наприклад, Одрі Гепберн і Софі Лорен. Сучасною принцесою "котячих" стрілок є попвиконавиця Адель. Пропонуємо надихнутися її найкращими б'юті-образами.

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З тих пір, як Адель дебютувала на сцені у 2008 році з хітом Hometown Glory, зовнішній вигляд зірки став її візитівкою – довжина стрілок змінювалася від скромної до більш сміливої. Візажист красуні Ентоні Нгуєв пояснює: "Стиль котячого макіяжу очей так добре працює для Адель, тому що в неї такі гарні, великі та яскраві очі. Класична котяча стрілка не лише підкреслює мигдалеподібну форму її очей, але й посилює їхній колір".

Нгуєв додає: "Залежно від товщини та кута нахилу кінчика лайнера, стрілка дійсно може змінити настрій і загальний вигляд макіяжу". Особливість б'юті-образів Адель в тому, що вона зазвичай малює стрілки приблизно однакові за товщиною і кутом нахилу. Натомість зірка експериментує зі всім іншим: червоні губи, коричневий контур, колір тіней, матова і сяйлива шкіра стильні зачіски.

Аби повторити ідеальні стрілки Адель, Ентоні Нгує радить використовувати лайнер, який легко контролювати, з хорошим гелевим вкладишем або олівець для очей, а потім наносити водостійку підводку. Зірковий візажист каже: "Завжди майте під рукою тонкі і загострені ватні палички та засіб для зняття макіяжу, щоб підтерти або змінити форму стрілки. І не забудьте перевірити, як виглядає підводка при розплющених очах, не закривайте очі постійно під час нанесення засобу".

Найкращі образи Адель з "котячими" стрілками



Адель на обкладинці Vogue у 2021 році / Фото з інстаграму зірки



Голлівудський б'юті-образ, 2021 рік / Фото з інстаграму Адель



Адель у 2019 році / Фото Vogue



Спокусливе поєднання червоних губ і "котячих" стрілок, лютий 2017 / Фото Vogue



Ніжний макіяж зі стрілками, лютий 2016 / Фото Vogue



Гламурний образ Адель, лютий 2016 року / Фото Vogue



Приклад розкішних стрілок на верхніх повіках, листопад 2015 / Фото Vogue



Неймовірна Адель, грудень 2013 / Фото Vogue



Ефектні смокі-айс, лютий 2012 / Фото Vogue



Мінімалістичні стрілки, лютий 2011 / Фото Vogue