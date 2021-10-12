Майстри макіяжу компенсують несправедливість. Зазвичай мейк-ап очей концентрується на верхніх повіках: робота зі складкою, висвітлення ділянки консилером, ретельно розподілення сяйливого пігменту, розтушовування різними пензлями. В той час нижнім повікам залишається лише кілька помахів пензлем зі залишками тіней. Тому наступного року ключовим трендом буде акцент під очима.

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Макіяж нижніх повік – головний б'юті-тренд 2022

Якщо раніше підлітки у тіктоці намагалися популяризувати тренд "undereyebag", малюючи "мішки" і синці під очима, то зіркові майстри макіяжу вдалися до більш креативної інтерпретації б'юті-тенденції. Наприклад, моделі Del Core показали наймоднішу комбінацію кольорів наступного сезону – зелені та сині тіні на нижніх повіках. Візажисти низько розтушували пігменти, що незвичайно і чарівно поєдналося з ефектом мокрого волосся дівчат.



Яскраві тіні під очима / Фото з інстаграму @hannahmotler



Макіяж нижніх повік / Фото з інстаграму @cynthiaarrebola



Трендове поєднання кольорів / Фото з інстаграму @luciphyrr

Окрім тіней, трендовим рішенням є використання підводки під очима. Моделі Simone Rocha дефілювали із графічними лініями на нижніх повіках, які сягали високої ділянки перенісся. Якщо ви хвилюєтеся, що стрілка вийде неакуратною, то місця, на яких схитнулася рука, завжди можна зробити товстішими.



Нестандартний і модний мейк-ап / Фото Vogue

Візажисти на показі Daniela Gregis взагалі зіграли ва-банк: вони намалювали на обличчі моделей 3 недбалі сині лінії. Стрілки гармоніювали зі зебровим принтом на одязі та подвійними пов’язками на голові. З таким макіяжем нижніх повік вам не знадобиться ані туш, ані олівець для брів. Мейк-ап можна повторити для доповнення тематичного образу.



Оригінальне б'юті-рішення / Фото Vogue

Особливо гламурним варіантом для вечірок є варіант Etro – на показі в макіяжі моделей лайнери і тіні замінили стразами. Б'юті-образ можна зробити максимально швидко. Вам знадобляться лише сучасні красиві стрази, які мають липку основу. Як розміщувати їх на нижніх повіках, залежить лише від вашої фантазії.



Стрази під очима / Фото Etro

З новим б'юті-трендом варто експериментувати. Наносіть на ділянку шкіри під очима все, що звикли використовувати в макіяжі очей і навіть більше. Тренуйтеся проявляти креатив, і на ваші старання звернуть увагу всі оточуючі.



Неочікуваний тренд у макіяжі очей / Фото з інстаграму @esantoinette