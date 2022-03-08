Бренд Estee Lauder ще минулого тижня, у перші дні війни в Україні, призупинив усі інвестиції в Росії, а 7 березня оголосив, що закриває всі магазини та сайти. Щоправда, працівників без грошей не залишить! Компанія обіцяє виплачувати їм компенсацію.

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Estee Lauder розпрощався з російськими покупцями

Компанія Estee Lauder все ще спустошена трагічним вторгненням в Україну… Ми вирішили призупинити будь-яку комерційну діяльність в Росії, включаючи закриття всіх магазинів, а також сайтів наших брендів і будь-які відправлення в Росію,

– йдеться в офіційному повідомленні.

Можна припустити, що так Estee Lauder хоче реабілітуватися після скандалу з расистською публікацією віцепрезидента бренду Джона Демсі. Той опублікував в інстаграмі мем з лайкою і жартом про COVID-19, після якого був змушений піти на пенсію.

Estee Lauder допомагає Україні

На закритті магазинів і сайтів у Росії Estee Lauder не зупинився. Благодійний фонд компанії виділив 1 мільйон доларів на підтримку України. Крім того, він не залишає в біді своїх українських працівників – продовжує виплачувати зарплати та пропонує евакуацію в країни Європи.

Ми підтримуємо всіх тих, хто страждає, включно з нашими працівниками, їхніми родинами та народом України… Компанія буде дарувати продукти ELC тим, хто переїжджає та потребує допомоги,

– заявили представники Estee Lauder.

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