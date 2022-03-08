Бренд Estee Lauder еще на прошлой неделе в первые дни войны в Украине приостановил все инвестиции в России, а 7 марта объявил, что закрывает все магазины и сайты. Правда, работников без денег не оставит! Компания обещает выплачивать им компенсацию.
К теме Теперь без косметики: компания Sephora приостановила деятельность в России
Estee Lauder распрощался с российскими покупателями
Компания Estee Lauder все еще опустошена трагическим вторжением в Украину… Мы решили приостановить любую коммерческую деятельность в России, включая закрытие всех магазинов, а также сайтов наших брендов и любые отправки в Россию,
– говорится в официальном сообщении.
Estee Lauder помогает Украине
На закрытии магазинов и сайтов в России Estee Lauder не остановился. Благотворительный фонд компании выделил 1 миллион долларов в поддержку Украины. Кроме того, он не оставляет в беде своих украинских работников – продолжает выплачивать зарплату и предлагает эвакуацию в страны Европы.
Мы поддерживаем всех страдающих, включая наших работников, их семьи и народ Украины… Компания будет дарить продукты ELC тем, кто переезжает и нуждается в помощи,
– заявили представители Estee Lauder.
Какие мировые бренды ушли из России
- Люксовый французский бренд Hermès;
- Ритейлери Asos, Farfetch, Mytheresa;
- 124 бутики Louis Vuitton, Dior, Gucci, Chanel.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!