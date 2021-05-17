Косметика для догляду за темною шкірою: яким буде бренд тенісистки Наомі Осаки

Наомі Осака – високооплачувана спортсменка, тенісистка гаїтянсько-японського походження, колишня перша ракетка світу. 23-річна зірка тенісу анонсувала запуск власного б'юті-бренда Kinlo, який створюватиме косметику для догляду за темними відтінками шкіри.

Бренд Kinlo став новим підприємством, заснованим в Лос-Анджелесі на базі A-Frame Brands. Наомі повідомила у соцмережах, що її бренд має на меті забезпечити захист від сонця шкіри недосвідчених темношкірих споживачів.

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Тенісистка Наомі Осака створить бренд для догляду за темною шкірою

Реліз бренда Kinlo запланований на осінь 2021. Відомо, що до першої колекції косметики увійдуть бальзам для губ, спрей для тіла, крем для очей і лосьйони для обличчя SPF 40 та 50, спеціальні формули яких витримують сильні фізичні навантаження.

У відео на своїй інстаграм-сторінці Наомі Осака зізналася, що не так давно сама почала користуватися сонцезахисним кремом, бо не знала, що шкіра з меланіном теж може піддаватися шкідливому впливу ультрафіолетових променів. Тепер дівчина прагне поділитися своїми знаннями з іншими.

Цікаво й те, що відома тенісистка під час розроблення б'юті-колекції співпрацювала з дерматологинею Нааною Боак'є. Їм було важливо створити не лише корисні і зволожувальні продукти, але й не жорсткі для шкіри.