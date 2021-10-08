Косметика з лактобактеріями: що це таке, кому і чому потрібна восени

Біфідобактерії та лактобактерії є "добрими" пробіотиками, які можуть бути корисними не лише для шлунково-кишкового тракту, але й мікрофлори інших органів, зокрема для шкіри. Косметика з лактобактеріями є відносно новою на ринку краси, тому про її властивості варто дізнатися більше.

Восени потрібно починати рятувати шкіру від холоду й вітру. У холодні пори року дерма найбільше піддається негативному впливу зовнішніх чинників, які пошкоджують її захисний бар'єр, роблять сухою і чутливою. Врятувати ситуацію можуть косметичні продукти з лактобактеріями.

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Що таке косметика з лактобактеріями

Лактобактерії – це пробіотики, мікроорганізми, які входять до складу нормальної мікрофлори. В той час вона є частиною захисного бар'єру та імунної системи шкіри. Холодна погода, надмірний пронизливий вітер, осінні дощі, агресивні фактори навколишнього середовища – все це негативно впливає на мікрофлору і навіть може спричинити такі захворювання, як акне чи екзема.

Нашій шкірі потрібні лактобактерії, щоб нормалізувати природну мікрофлору епідермісу та підвищити його захисні властивості. Нагадаємо, що пробіотики – це живі мікроорганізми, тому у складі косметики їх можна знайти рідко (вони зазвичай містяться у медичних засобах). Тому в роботу ідуть лізати (інактивовані бактерії, "кусочки" пробіотиків) або пребіотики, які є кормовими для пробіотиків і стимулюють ріст їхньої кількості.

В чому користь лізатів і пребіотиків

Регенерують нормальний рівень кислотно-лужного балансу шкіри.

Заспокоюють запальні процеси.

Запобігають втраті вологи.

Підвищують захисні властивості.

Допомагають уникнути передчасного старіння.



Користь косметики з лактобактеріями / Фото з інстаграму @hoskelsa

Додамо, що американські вчені провели кілька важливих досліджень, які включали експерименти з косметикою із вмістом лактобактерій. Під час процесу вони довели, що стан шкіри пацієнтів з екземою й акне значно покращувався після використання косметики, яка містить у своєму складі лізати і пребіотичні екстракти женьшеню, чорної смородини і сосни.