Косметика с лактобактериями: что это такое, кому и почему нужна осенью

Бифидобактерии и лактобактерии являются "хорошими" пробиотиками, которые могут быть полезными не только для желудочно-кишечного тракта, но и микрофлоры других органов, в частности для кожи. Косметика с лактобактериями является относительно новой на рынке красоты, поэтому о ее свойствах стоит узнать больше.

Осенью нужно начинать спасать кожу от холода и ветра. В холодное время года дерма больше подвергается негативному воздействию внешних факторов, которые повреждают ее защитный барьер, делают сухой и чувствительной. Спасти ситуацию могут косметические продукты с лактобактериями.

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Что такое косметика с лактобактериями

Лактобактерии – это пробиотики, микроорганизмы, которые входят в состав нормальной микрофлоры. В то время она является частью защитного барьера и иммунной системы кожи. Холодная погода, чрезмерный пронизывающий ветер, осенние дожди, агрессивные факторы окружающей среды – все это негативно влияет на микрофлору и даже может вызвать такие заболевания, как акне или экзема.

Нашей коже нужны лактобактерии, чтобы нормализовать естественную микрофлору эпидермиса и повысить его защитные свойства. Напомним, что пробиотики – это живые микроорганизмы, поэтому в составе косметики их можно найти редко (они обычно содержатся в медицинских средствах). Поэтому в работу идут лизаты (инактивированные бактерии, "кусочки" пробиотиков) или пребиотики, которые являются кормовыми для пробиотиков и стимулируют рост их количества.

В чем польза лизатов и пребиотиков

Регенерируют нормальный уровень кислотно-щелочного баланса кожи.

Успокаивают воспалительные процессы.

Предотвращают потерю влаги.

Повышают защитные свойства.

Помогают избежать преждевременного старения.



Польза косметики лактобактериями / Фото из инстаграма @hoskelsa

Добавим, что американские ученые провели несколько важных исследований, которые включали эксперименты с косметикой с содержанием лактобактерий. Во время процесса они доказали, что состояние кожи пациентов с экземой и акне значительно улучшалось после использования косметики, которая содержит в своем составе лизаты и пребиотические экстракты женьшеня, черной смородины и сосны.