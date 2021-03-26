Косметологія рятує: яка процедура допомагає Вікторії Бекхем зберігати молодість шкіри

Знаменита красуня, британська співачка, акторка і модельєр, Вікторія Бекхем у свої 46 років продовжує вражати красою і молодістю шкіри. Зіркова косметологиня Нілам Голмс нарешті назвала косметологічну процедуру, яку регулярно робить Вікторія, щоб зберігати шкіру обличчя гладкою, ніжною і без зморшок.

Дружина відомого футболіста Девіда Бекхема ретельно дбає про свою красу. Тому вона регулярно відвідує косметолога, аби потім похвалитися не лише бездоганним почуттям стилю, але й ідеальною шкірою.

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Процедура, яка допомагає Вікторії Бекхем зберігати молодість шкіри

Шлях до бездоганного стану шкіри у Вікторії Бекхем був довгим. Спочатку вона боролася з акне та наслідками солярію, а потім поетапно почала відновлювати шкіру, допоки не підібрала правильні процедури і засоби для догляду. Тепер Вікторії 46, і у неї на обличчі практично немає зморшок, шкіра виглядаю гладенькою, пружною і сяючою.

Мікронідлінг – це регулярна косметологічна процедура, яка допомагає Вікторії Бекхем зберігати молодість шкіри. Суть методу полягає у мікропошкодженнях епідермісу за допомогою голкового приладу. Таким чином процедура активізує посилене вироблення колагену, запускає природні процеси регенерації, шрами і сліди постакне стають менш помітними.

Зокрема, завдяки мікронідлінгу можна підвищити ефективність кремів і сироваток: їхні корисні компоненти глибше проникатимуть у шкіру, що дуже дієво. Після процедури є необхідним мінімальне відновлення. Адже спочатку може з’явитися сухість і лущення, які зникнуть протягом 1 тижня.

Окрім перелічених властивостей, мікронідлінг омолоджує шкіру, але й у цієї процедури є певні протипоказання. Тому перед записом проконсультуйтеся із косметологом.