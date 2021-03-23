На стан шкіри та загальний вигляд обличчя негативно впливають стрес, хвилювання, дефіцит здорового сну. Аби освіжити тьмяну і мляву шкіру та мати менш втомлений вигляд, варто скористатися 5 порадами від дерматологів.

Минулий рік приніс багатьом перманентне відчуття втоми, ознакою якої можуть бути синці під очима, тьмяність обличчя, несподівана реакція шкіри чи знервований стан. Докторка Анджалі Махто, дерматологиня-консультантка лондонської косметологічної клініки Skin55, каже: "Тривалий стрес дається взнаки численними непрямими наслідками. Багато хто з нас страждає через підвищений рівень стресу й занепокоєння, що спричинюють не тільки психологічну втому, підвищують рівень хронічного стресу, а й впливають на режим сну, фізичну втому й підвищення рівня гормону стресу, кортизолу, підсилюючи будь-які наявні проблеми зі шкірою".

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Співзасновниця й глобальна президентка Elemis Ноелла Габріель також підтверджує, що стрес негативно впливає на стан шкіри: "Потрібно розуміти, що стрес – це не щось тимчасове, а те, із чим наша шкіра змушена боротися щодня. Наша шкіра щодня стикається із зовнішніми подразниками, які підсилюються емоційними переживаннями".

Зовсім уникати стресових ситуацій у своєму житті важко. Тому, на думку експертів, потрібно знати, що може допомогти мати менш втомлений вигляд та зберігати хороший стан шкіри.

Як мати бездоганну шкіру та зменшити видимість втоми на обличчі

Виробіть режим сну

Габріель наголошує на важливості мелатоніну для шкіри. Вона пояснює, що о 21:00 організм починає готуватися до сну, виробляючи мелатонін, який виконує роль потужного протизапального антиоксиданту. Гормон допомагає нормалізувати циркадний ритм та бореться зі запаленнями й окисним стресом, які пришвидшують процеси старіння.

Якщо виробленню мелатоніну заважає порушений сон, неспокій або стрес, організм починає виробляти кортизол, який гальмує процес формування шкірою гіалуронової кислоти – природного зволожувача. Це означає, що поганий сон може призвести до сухості й зневоднення шкіри, а відтак до тьмяності й порушення шкірного бар’єра,

– каже Габріель.

Зокрема, не можна нехтувати вечірнім доглядом за шкірою. Саме під час сну відновлюється захисний бар'єр дерми, а спеціальні зволожувальні і живильні засоби підсилюватимуть цей ефект.

Зволожуйте шкіру навколо очей

Докторка Махто розповідає: "Коли мої пацієнти скаржаться на втомлений вигляд, то часто мають на увазі верхню третину обличчя, особливо – шкіру навколо очей. Проблеми можуть варіюватися від пігментації або синців під очима до дрібних або глибоких зморшок і заглиблень через втрату об'єму". Тому саме зволоження сприяє бадьорішому вигляду обличчя. Аби ефективніше зволожити ділянку шкіри навколо очей, використовуйте спеціальний крем з кофеїном або пептидами, який тимчасово розглядить верхній шар шкіри, чим зменшить видимість тонких ліній. Окрім цього засобу, заволожуйте шкіру навколо очей косметичними продуктами, які містять вітаміни A і C та зможуть освітлити синці під очима.

Обов'язково очищуйте

Шкіру потрібно очищувати, навіть якщо ви увесь день провели вдома. Повітря у приміщенні також буває забрудненим, тому вечірнє умивання допоможе прибрати жир, бруд і ороговілі клітини шкіри, які протягом дня накопичуються на обличчі. Експерти переконані, що подвійне очищення – це ще краще.

Для мене, очищення – це основа гарної шкіри. Почніть подвійне очищення із засобу для чищення на олійній основі, щоб глибоко очистити шкіру, прибрати забруднення та змити макіяж,

– радить Габріель.

Аби зробити подвійне очищення, то після першого етапу використовуйте засіб, призначений вирішити конкретну проблему, наприклад: зневоднення чи висипання. Таким чином ви ідеально підготуєте шкіру до нанесення олій і сироваток, які зможуть ефективніше допомогти дермі.

Боріться із тьмяністю

Зазвичай втома на обличчі характеризується саме тьмяним кольором та відсутністю сяяння шкіри. Докторка Махто дає пораду для боротьби із цими проблемами: "Використання м'яких відлущувальних засобів може допомогти зняти верхній шар відмерлих клітин шкіри та зробити її яскравішою. Чутлива шкіра? Спробуйте використовувати тонік з полігідроксикислотою (PHA) в зимові місяці – він відлущуватиме шкіру, не оголюючи та не висушуючи верхнього шару".

Дихайте глибоко

Однією із найпростіших порад від дерматологів, але не менш дієвою, є повторювання кількох глибоких вдихів і видихів. Глибоке дихання допомагає м'язам обличчя розслабитися, а шкірі стати м'якшою. Габріель каже: "Оскільки багато хто з нас годинами сидить згорблений за столом, то й дихає дуже поверхнево. Дихання – справжнє дихання – має ключове значення для правильного функціонування нашого тіла. Від травлення до детоксикації, без кисню клітини нашого тіла просто не можуть виконувати свою роботу повною мірою. Коли ми глибоко дихаємо, діафрагма опускається й дає змогу легеням розширюватися й наповнюватися киснем. У легенях кисень заміщується дезоксигенованою кров'ю, яка потім розподіляється в усьому тілі й підтримує життєво важливі процеси. І це те, що потрібно нашій шкірі просто зараз".