Идея осознанности и натуральности является самой обсуждаемой в бьюти-индустрии. Поэтому о специфике экологического тренда следует рассказать подробнее.

Идея осознанности и натуральности является самой обсуждаемой в бьюти-индустрии. Поэтому о специфике экологического тренда следует рассказать подробнее.

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Что такое slow beauty и как появилось это направление

Движение "slow" – это история не только об уходе. Еще давно в ХХ веке, Карло Петрина и группа активистов выступили с протестом slow food против открытия первого в Риме ресторана быстрого питания. Они имели целью таким образом сохранить культурные и гастрономические традиции Италии. Активисты были убеждены, что ритм жизни должен быть медленным.

В наше время идея "медленной" жизни набирает обороты, поэтому начала отражаться в таких аспектах, как медленное и точное воспитание, обучение, мода и даже красота. О slow beauty впервые начала говорить Шел Пинк в своей книге "Slow Beauty. Повседневные ритуалы и рецепты для осознанной красоты".

В книге девушка подробно описала влияние на внешность бьюти-процедур по уходу. Она заявила, что средства, которые дают быстрый и потрясающий эффект, не способны удерживать начальный эффект долго. Например, ламинирование ресниц, наращивание волос, инъекции красоты нужно систематически повторять. Похожие процедуры могут негативно отразиться на общем внешнем виде: ухудшение состояния волос, кожи и так далее.

В чем основной принцип slow beauty

"Медленная красота" предполагает обращение внимания людей на использование косметики. Суть концепции базируется на бережном отношении к животным и окружающей среде. Сторонники slow beauty подчеркивают, что нужно на косметических средствах искать маркировку Cruelty Free американской организации PETA, которая указывает на то, что продукты не тестировались на животных, и экомаркировку "Петля Мебиуса" – знак вторичной переработки.

Конечно, косметика из полностью натуральных или органических составляющих обычно имеет высокую цену. Однако исследование Nielson доказало, что потребители готовы отдавать сумму больше привычной, чтобы не навредить своему внешнему виду. Присоединиться к экоинициативе "медленная красота", которая стала трендом XXI века, можно после отказа от бьюти-процедур и косметики, которые предусматривают мгновенный эффект омоложения, увлажнения и др.