Краса трьох поколінь: Дженніфер Лопес позувала з мамою і донькою для реклами свого бренда

Американська акторка і співачка 51-річна Дженніфер Лопес створила власний б'юті-бренд JLO Beauty. Зірка часто з'являється у рекламних кампаніях косметичної продукції. Проте цього разу вона залучила до фотосесії ще свою 75-річну маму і 13-річну доньку, демонструючи красу жінок їхньої родини у трьох поколіннях.
Дженніфер Лопес 4 травня опублікувала в інстаграмі спільне фото із матір'ю Гваделупе Лопес і донькою Еммі. У дописі знаменитість зазначила, що світлина – це результат зйомки для реклами продукції, яку випускає Лопес під брендом JLO Beauty.
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Дженніфер Лопес у фотосесії разом із матір'ю та донькою
На знімку жінки родини Лопес позують у профіль, стоячи одна за одною від наймолодшої до найстаршої. Таким чином Джей Ло опинилася посередині.
Дженніфер Лопес, у якої 152 мільйони підписників в інстаграмі, додала до публікації особливий хештег: "Я отримала це від своєї мами". Це фраза з пісні Will.I.Am, яка символізує те, що співачка отримала свою красу у спадок від матері та передала своїй доньці. А також ще один хештег Дженніфер наголошує: "У краси немає терміну придатності".
Знімок присвячений новій б'юті-лінійці від JLO Beauty. Популярна співачка і підприємниця повідомила, що нова продукція призначена "для чудової сяючої шкіри у віці від 7 до 77 років", що проілюструвала з мамою і донькою на фото.
Реакція шанувальників
- "Три покоління безмежної краси";
- "Це надто красиво. Це потрібно покласти у рамку";
- "Покоління досконалості";
- "Красива фотосесія";
- "Дуже потужно! Вау";
Що відомо про жінок родини Лопес
- Дженніфер Лопес народилася у Нью-Йорку в пуерториканській сім'ї. Її батько Девід Лопес працював програмістом, а мати Гваделупе Родрігес була домогосподаркою.
- Гваделупе Родрігес ростила 3 дочок. Окрім середньої Джей Ло, у сім'ї ще була Леслі і молодша Лінда.
- Дочку Еммі співачка народила у лютому 2008 року. Еммі та син Дженніфер Макс – двійнята. Їхній батько – ексчоловік артистки, музикант Марк Ентоні.
- Нещодавно Джей Ло розірвала 4-річні заручини зі спортсменом Алексом Родрігесом. Тепер відома жінка зосередилася на зйомках в кіно, бізнесі у сфері краси та вихованні дітей.