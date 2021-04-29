Модний Будинок Valentino славиться своїми ароматами, які вже давно підкорили серця прихильників бренда. Проте цього разу креативний директор марки П'єрпаоло Піччолі здивував анонсом фірмової лінійки засобів для макіяжу, що трапиться вперше в історії існування Valentino Beauty.

Легендарна літера V, яка вказує на засіб від Valentino, прикрасить кожен флакон б'юті-новинок. Продукти декоративної косметики допомагатимуть створити макіяж у модних відтінках.

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Valentino Beauty випускають декоративну косметику

П’єрпаоло Піччолі потурбувався, щоб косметика Valentino привертала увагу не лише своїм кольором, але й компонентами у складі.

Унікальні формули продуктів підсилюють характеристики, які представляють основу ДНК кутюрного бренда: індивідуальність, екстравагантність та експериментальний дух,

– зазначили в офіційному релізі компанії.

Представники Valentino переконані, що засобів у колекції вистачить для того, щоб творити і самовиражатися якомога яскравіше. Відомо, що б'юті-лінійка складатиметься зі 40 відтінків тонального крему і 50 відтінків помад. Також нам представлять і засоби для макіяжу очей, але поки що не відомо, які саме. Щодо екологічного аспекту, то кожна баночка засобу буде доступною у форматі рефіла (проста ємність без надмірного дизайну, призначена для зберігання продукту).

Краса – це важка задача, вирішити яку може лише любов. Краса – втілення демократичності. Я виділяю індивідуальність кожної людини, його унікальність, ці якості підкреслюють багатогранність і різноманітність світу. Краса – це витонченість. Витонченість – це те, не можна описати, це сприйняття. Краса – це те, що дає емоції. Це зв'язок,

– красномовно описує філософію майбутньої колекції для макіяжу її геніальний творець Піччолі.

Лінійка засобів для макіяжу від Valentino Beauty буде представленою 31 травня 2021 року в універмазі Selfridges в Лондоні.