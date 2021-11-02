Довгі нігті виглядають ефектно і без дизайну. У такому випадку варто вибрати належний манікюр, щоб він не здавався вульгарним. Почніть зі 7 трендових варіантів.

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Помилитися неможливо зі світлими молочними відтінками, які просто створені для довгої нігтьової пластини. Ніжний та жіночний результат – гарантовано. Також варто звернути увагу на чарівні пастельні відтінки: ніжно-рожевий, свіжий м'ятний, світло-бузковий, колір персика, ванілі або лаванди.

Класичним і перевіреним роками варіантом є монохромний чорно-білий манікюр. За допомогою цих 2 базових кольорів можна експериментувати з френчем, графікою, ефектом half-moon. У будь-якому разі результат матиме стильний та елегантний вигляд. Не менш розкішними довгі нігті будуть зі шоколадним лаком.

Яскравий манікюр теж варто робити на довгих нігтях, але не забувайте зберігати правильний баланс. Для цього ідеально підійде дизайн у стилі "негативний простір" – пусті ділянки на нігті будуть врівноважувати яскраві спалахи кольору.

Ще слід спробувати комбінувати нюдові відтінки у нейл-дизайні: від світло-пісочного до кольору міцної кави. А найбільш трендовим манікюром для довгих нігтів є градієнт. Він дає можливість максимального "розтягування" покриття і посилює ефект від звичайних переходів.

7 кольорів манікюру, які красиво виглядають на довгих нігтях



Манікюр у молочному відтінку / Фото з інстаграму @thehotblend



Пастельні відтінки для нейл-арту / Фото з інстаграму @thehotblend



Чорно-біле комбо / Фото з інстаграму @thehotblend



Шоколадний манікюр / Фото з інстаграму @heluviee



Яскраві нігті в техніці "негативний простір" / Фото з інстаграму @thehotblend



Нюдові відтінки для манікюру / Фото з інстаграму @charsgelnails_