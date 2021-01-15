Простота і лаконічність не може вийти з моди. Тому поєднувати чорний і білий кольори в манікюрі завжди вдале і трендове рішення. А ще й тепер, коли у всьому світі популярний серіал "Хід королеви", то й навіть дизайн нігтів у відтінках шахової дошки є особливо стильною класикою.

Якщо вам набридло червоне покриття нігтів, яскравий арт чи інший нестандартний нейл-дизайн, то чорно-білий манікюр – те, що вам сподобається. Комбінація цих кольорів класична, але навіть вона може мати надзвичайно ефектний вигляд. 24 канал підготував модну добірку ідей для манікюру у відтінках шахової дошки, як в серіалі "Хід королеви".

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Ідеї для чорно-білого манікюру

Чорно-білий манікюр має елегантний і модний вигляд. Однією з багатьох переваг такого нейл-дизайну є й те, що його легко поєднувати з будь-яким образом. У 2021 увагу варто звернути на чіткі лінії, візерунки і геометричні фігури на нігтях. Також важливо, аби форма і довжина нігтьової пластини були не лише трендовими, але й практичними.

Манікюр у чорно-білому кольорі: ідеї для натхнення / Фото Instagram